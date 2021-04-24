台中大烏龍議員爭設藍線「坪頂站」網友：B9西移設中間

中捷綠線今天正式通車，收費營運。台中第二條捷運藍線綜合規畫已送交通部審議，大肚、烏日、龍井區的議員張家銨、林汝洲提案，要求在龍井區國際街站、梧棲區正英路站之間增設坪頂站，因當地公車運量每天1300人，不能忽視龍井居民。

台中市府交通局表示，增設一站需20億元並影響期程，目前考慮把B9國際街站往西移，打造地下街串連。

多數市民對綠線持肯定態度，「台中終於有第一條捷運」，但也因目前只有一條捷運路網，僅對台鐵、高鐵接駁乘客較有利，更體認應加速藍線的推動。

台中市交通局今年3月已提報藍線綜合規畫請交通部審議，全長24.8公里，全線共計設置20座車站，有8座高架車站、12座地下車站。

議員張家銨昨天在議會質詢時爭取增設「坪頂站」，她指出，目前規畫國際街（B9站）靠近東海別墅，坪頂站位於龍井遊園南路口，兩站相距850公尺，符合交通法規設站標準，當地每天人均公車量已達1300多人以上，戶籍人口有41756人，加上學生族群，換算捷運量人口會更多。

張家銨認為，她去年12月1日質詢就曾向交通局提議，但交通局在今年3月提出綜合規畫前，完全沒有再溝通、協調、開說明會，「把議員質詢的意見當作零，一點都不重視，合理懷疑忽視民眾需求。」捷運機廠設置在龍井區大肚山保護區內，大規模破壞環境，影響當地生態，機廠設龍井，卻無設站坪頂站回饋地方？目前捷運地下段已經西移，更加沒有設站困難的可能。

中市交通局長葉昭甫表示，增設一站並非不能克服，但設站須從運輸需求、行駛速率、停靠站加減速綜合評估。國際街（B9）以西若增設坪頂站，兩站僅相隔約850公尺，捷運在市郊段合宜站距是1千至2千公尺，未來可規畫B9站體略往西挪移，出口接近遊園南路，能同時服務兩端住民，這一站是地下車站，也可打造地下街串聯。

長期關注台中交通議題的市民及實際從事交通運輸相關產業的工作者，對要不要增設坪頂站，多傾向維持中市府的綜合規畫版本。

有市民分析，車站用地會很廣，B9完工後西側出入口離遊園路的距離，可能不到500公尺；藍線在市區從市政府到秋紅谷、忠明國小到市政府，是超高人口密度，站距都超過1公里，「僅850公尺就增1站，捷運起步就要停了」，建議周邊加強社區接駁公車比較實際。

有市民認為，若依照綜合規畫圖上的B9站西移，設站在國際街、遊園南路這兩個路口的中間點，實際走到國際街跟遊園路，各約400公尺，從現實面來看，遊園路的西邊沒有住戶，只有東邊居民較多，而國際街是西邊居民較多，這邊還是地下車站，平面進出的出入口，不見得是垂直於站體上方，可以往國際街及遊園路口延伸。