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影／盧秀燕探視柔道腦死男童 家屬喊：我們真的很無助

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市南陽國小7歲男童，日前放學後參加柔道訓練課程受傷，目前昏迷於醫院加護病房觀察，台中市長盧秀燕今天前往醫院探視關心，在男童耳邊為他加油打氣，「你很勇敢，我們為你加油」。圖／台中市新聞局提供
台中市南陽國小7歲男童，日前放學後參加柔道訓練課程受傷，目前昏迷於醫院加護病房觀察，台中市長盧秀燕今天前往醫院探視關心，在男童耳邊為他加油打氣，「你很勇敢，我們為你加油」。圖／台中市新聞局提供

台中市南陽國小7歲男童，日前放學後參加柔道訓練課程受傷，目前昏迷於醫院加護病房觀察，台中市長盧秀燕今天前往醫院探視關心，在男童耳邊為他加油打氣，「你很勇敢，我們為你加油」，盼男童早日恢復健康。

盧秀燕表示，此案已由警調展開調查，市府將全力提供家屬法律與行政協助，陪伴度過難關。

盧秀燕今天下午參加完公務行程後，與教育局長楊振昇、民政局長吳世瑋及市議員張瀞分，前往醫院探視男童並關心家屬，男童的爸爸也特別帶了男童平日最愛的小毛巾與寶可夢傑尼龜玩偶陪伴孩子。

盧秀燕握住男童父親的手說，現在第一要務為救治孩子，孩子相當勇敢，正努力奮鬥中，醫護人員並全力給予照顧，希望孩子早日恢復健康。

盧指出，此案國家公權力已介入偵辦，市府會全力提供家屬法律與行政協助，幫助度過難關；此外，家屬希望了解真相，呼籲教練應出面給家屬一個說法。

台中市教育局說，教練在教學過程中，應視學員學習程度及身體狀況進行個別指導，並隨時注意學員身體狀態，給予不同程度的安全輔助，對於私人教練的訓練行為疏失，市府表達強烈譴責，且要求教練應予以道歉。

教育局說明，目前發生意外事故的柔道訓練場地已暫時關閉，此案並由警調展開調查，教育局持續與家長、學校保持聯繫，同時請學校主動提供家長法律扶助全力協助；目前律師與家屬已研議向行為人提起損害賠償訴訟，必要時協助家屬針對行為人提起假處分，避免行為人脫產，務必究責到底。

教育局表示，該名男童對柔道有興趣，卻在學習過程中不幸發生意外，教育局深感難過與遺憾，市府持續關心男童腦部救治與復原進度，將持續提供相關協助，陪伴家屬度過難關

教育局 盧秀燕

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