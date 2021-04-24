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影／溪頭久旱逢甘霖 登山客齊喊「再下大一點」
台灣持續乾旱，民眾期待天降甘霖，解除旱象。今天下午3時，南投縣溪頭、杉林溪一帶突然下雨，雨勢還不小，登山遊客看到下雨相當高興，都大聲喊「再下大一點」，不過，降雨只分別持續10分鐘到50分鐘，最大累積雨量僅11毫米，氣象局表示，24、25日對流旺盛，仍有降雨機會。
水情吃緊，日月潭水位持續探底，知名的避暑勝地溪頭、杉林溪沿途野溪乾涸，杉林溪知名的松瀧岩瀑布也因旱象，原本壯觀的飛瀑變成涓涓細流，讓遊客戲稱瀑布變成水龍頭，瀑布前的水潭水位下降近半公尺。
今天不少民眾利用周末，到溪頭、杉林溪登山健行，午後山區烏雲密布，並從下午3時開始下雨，雨勢不小，遊客相當意外，但久旱逢甘霖相當開心，大聲喊著「再大一點、再大一點」。
不過，各地雨量都不多，溪頭下了10分鐘，雨勢就逐漸停下，杉林溪海拔較高，雨勢持續50分鐘，但累積雨量分別只有5到11毫米，和民眾期待大雨仍有明顯落差。不過，山林因為雨水洗滌，感覺山色青綠、空氣清新，讓人舒爽。
氣象局表示，24、25日對流都相當旺盛，還有降雨機會，只有午後對流無法解除旱象，但午後對流頻率高是可靠穩定的水源，對生態環境相當重要。
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