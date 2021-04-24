彰化縣唯一兩座風雨球場 員林家商今校慶啟用

國立員林家商今天慶祝建校69周年，啟用新建風雨球場、至美園、前庭地坪排水及景觀改造，校長陳定宏邀請前校長唐建雄、劉澤宏和家長會會長陳志維、校友會理事長曹永宏等來賓，共同刺破3個氣球柱，並拉紅布條揭開「至美園」氣球柱，象徵迎接員家新紀元。

員家校長陳定宏是全國高中職唯一擁有建築師執照的校長，學校自籌經費700萬元新建風雨球場（排球場），毗鄰原有風雨球場（籃球場），可容納全校師生活動，成為彰化縣唯一擁有兩座風雨球場的高中職。

陳定宏和行政團隊為解決改善員家前庭至美園的樹種繁雜，前庭遇大雨即會淹水、老榕樹竄根造成建物結構地面不平整、高聳椰子樹經常掉枝葉落容易危及車輛和行人安全，加上校園前庭明堂不夠開闊等問題，即極力向上級爭取多項工程計畫補助，獲至美園停車場及綠美化工程400萬元、校園前庭排水改善工程290萬元、前庭地坪整建與景觀改善工程460萬元，不足經費由員家自籌校務基金約100萬，營造兼休憩與停車的多功能現代化庭園。

今天系列慶祝活動包括啟用典禮揭碑儀式和校慶園遊會、員家藝廊畫作展覽、校友會理監事會議，校慶慶祝大會頒發獎狀表揚資深優良教職員工，服務滿40年的總務處職員胡淑惠與滿30年的體育組組長世坤宗代表致詞，值得一提的是胡淑惠是校友，畢業後就在母校服務，把一生最精華的青春歲月奉獻給員家，為「員家就是我家」下了最佳註解。