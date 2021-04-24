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納前瞻道路2.0計畫！ 台中屯區7處交通可望獲改善

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委何欣純（右三）說，台中市屯區七處道路交通建設或改善工程，經她爭取及反應，納入前瞻道路2.0計畫，可望獲改善。圖／立委何欣純提供
立委何欣純（右三）說，台中市屯區七處道路交通建設或改善工程，經她爭取及反應，納入前瞻道路2.0計畫，可望獲改善。圖／立委何欣純提供

立委何欣純今天說，台中市屯區大里、太平七處道路交通建設或改善工程，經她爭取及反應，內政部營建署近日核定，納入前瞻道路2.0計畫，全部工程總經費約1.44億元，中央將補助1.18億元，許多困擾民眾多時的道路交通問題將可望獲得改善。

何欣純說，這7處建設案，多為她曾會勘過、和鄉親聊過，有的道路坑坑洞洞；有的積水嚴重等，民眾抱怨許久，她從去年起，陸續找公部門會勘、協調，請地方政府提報計畫至營建署，近日傳來好消息，已獲中央核定經費補助。

她舉例，大明路人行道改善工程在今年8月完成第一期工程改善，此次核准第二期（永隆路到積善橋）改善，將給民眾更安全的通行環境；長億高中外通學步道長年未建置完善，師生上下學被迫與車爭道，此次也終於可以一併改善。

何欣純認為，大里、太平近年來人口快速成長，逾40萬人，表示公共建設必須再更加強，一定持續爭取中央經費，改善丶充實丶建設大屯區。內政部此次公布「前瞻道路計畫2.0」評選結果，全國共有331案獲得補助，補助金額84億元。

何欣純說明，此次獲准納入納入前瞻道路2.0計畫工程如下：

1.太平區中興路(中136線)道路改善工程

2.太平區長億高中通學步道及人行改善

3.太平區建成街及鄰近巷弄(建興路至鵬儀路)路面改善

4.大里區忠孝路、中山路道路及人行道改善

5.大里區益民路一段(中興路二段至新仁路二段)路面改善

6.大里區大明路(永隆路到積善橋)道路、人行空間及公共環境改善工程

7.大里區美群北路道路品質改善

立委何欣純（左二）說，台中市屯區七處道路交通建設或改善工程，經她爭取及反應，納入前瞻道路2.0計畫，可望獲改善。圖／立委何欣純提供
立委何欣純（左二）說，台中市屯區七處道路交通建設或改善工程，經她爭取及反應，納入前瞻道路2.0計畫，可望獲改善。圖／立委何欣純提供
立委何欣純說，台中市屯區七處道路交通建設或改善工程，經她爭取及反應，納入前瞻道路2.0計畫，可望獲改善。圖／立委何欣純提供
立委何欣純說，台中市屯區七處道路交通建設或改善工程，經她爭取及反應，納入前瞻道路2.0計畫，可望獲改善。圖／立委何欣純提供

人行道 何欣純 內政部 前瞻基礎建設

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