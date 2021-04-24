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石虎受困廢棄蓄水池獲救 疑因脫水嚴重死亡

中央社 / 南投24日電

南投縣中寮鄉昨天有民眾在荒廢的蓄水池發現受困石虎，趕緊通報志工前往援救，志工將受傷的石虎送到南投集集的野生動物急救站，急救站今天指出，石虎疑似因脫水嚴重已死亡。

臉書粉絲專頁「石虎保育大使 阿虎加油」今天貼出一篇文章，提及團隊昨天晚上收到南投中寮鄉頂村巡守隊的通報，有一隻石虎落難，原來是南投縣消防局接到民眾報案有火警，消防隊員前往救火時，在一處荒廢蓄水池中發現石虎。

志工趕到蓄水池將石虎救出，發現石虎被大火波及，連鬍鬚都沒了，耳朵也稍微變形，於是聯絡野生動物急救站的獸醫，獸醫將石虎帶回野生動物急救站治療。

特有生物研究保育中心野生動物急救站林姓獸醫接受中央社記者採訪時說，他們發現石虎脫水情形嚴重，體重只有2公斤，和成年石虎相比減少約1公斤，也發現石虎四肢有脫皮的情形，推斷可能是不小心掉入蓄水池後想爬出來，不斷用四肢抓水泥牆壁還是無法脫困。

林姓獸醫指出，受困的石虎因好幾天沒喝水，有嚴重脫水情形，他們雖然幫石虎進行緊急治療，還是無法挽回石虎的性命，但確切死因仍需解剖才能確認。

石虎 獸醫 巡守

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