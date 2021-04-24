幫洗3次澡才乾淨 寄養媽媽用愛讓男童卸心防

彰化家扶中心今天舉辦自強母親暨模範寄養媽媽表揚典禮，獲選模範寄養媽媽的張培欣說，曾照顧一名男童，幫他洗了3次澡才洗乾淨，在耐心陪伴下讓男童卸下心防，願意與人親近。

彰化家扶中心今天在彰化花壇鄉舉辦「2021年度彰化家扶自強母親暨模範寄養媽媽表揚典禮」，表揚從縣內1700多戶扶助家庭選出的9名自強母親以及從51戶寄養家庭選出的2名模範寄養媽媽。

在今年選出的自強母親和模範寄養媽媽中，今年77歲的吳英阿嬤，獨力照顧2名孫子；吳英阿嬤雖不識字，靠著經營麵攤生意不讓孫子挨餓，也十分關心孫子的學習狀況，雖然小孫子在讀幼兒園時有過動症問題，但吳英阿嬤仍不辭辛勞帶小孫子回診，穩定控制病情。

吳英阿嬤今天接受表揚時說，自己年紀已經大了，心中最放不下的就是2個孫子，她很感謝家扶中心以及社會各界的幫忙。

至於另一名獲得模範寄養媽媽表揚的張培欣，自己也育有3名子女，加入寄養家庭後，曾照顧一名小男孩，張培欣說，小男孩赤腳穿著薄上衣來到她家，她當時幫小男孩洗了3次澡才洗乾淨，一開始小男孩都躲在房間的角落，經過耐心陪伴，才讓小男孩打開心房，願意與人親近。

張培欣說，她自己很高興能陪伴這些小孩成長，讓這些缺乏愛的孩子能有被愛包圍長大的機會，她也會盡自己最大努力，用心陪伴孩子成長。