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影／日月潭大驚奇 水位下降13公尺重現178年前古墓
持續乾旱，日月潭水位到海拔736公尺，水位下降13公尺，沈入水底的建築、遺跡重見天日，昨天又有民眾在伊達邵燈塔附近潭底，發現一塊墓碑，竟是清朝道光23年設立，距今已有178年時間，讓發現者相當驚訝，也是日月潭蓄水發電，滄海桑田的歷史見證。
臉書「日月潭一等高」粉專管理員在直播影片中說明，他駕小船在伊達邵燈塔附近，意外發現岸邊有一塊墓碑，他靠泊上岸查看，發現這座墓碑石碑上字跡筆畫清晰，立碑時間為「道光23年仲夏」（西元1843年），至今已有178年歷史。
墓碑上堂號為「金蒲」，並刻有「顯妣諡淑慎陳媽鄧氏」，左側碑底刻字較為模糊，依稀能辨識「孝男」2字，墓碑根部完整應不是遭棄置，而是原本沈入潭底的清朝古墓。
根據記載，「日月潭」一詞，最早見於清道光元年（1821）台灣府北路理番同知鄧傳安所著「蠡測彙抄」第2篇「水沙連紀程」所記：「…過水裏社，望見日月潭中之珠仔山；藍鹿洲東徵集所紀之水沙連即此…」。
日月潭為天然湖泊，原本面積為4.55平方公里，1934年蓄水完成日月潭第一發電所，潭面擴張至7.73平方公里，當時稱為「珠子山」的拉魯島面積也稍為縮小，原本設在潭邊的聚落、住宅甚至墓園，也因此沈入水底。
發現古墓的李先生說，水位退到能看到墓碑，估計至少要退水位10米以上才能浮出，等於墓碑長年的沉沒在潭底，如今可以重見天日，依舊屹立不搖，感覺蠻神奇的。地方人士表示，距離上次浮出水面，可能追溯到30到40年前的乾旱。
南投縣文化局說，這座墓碑未被敲打、破損，墓碑下是否還有先人骨骸，都無礙文資審議，若具文資價值，就會設告示並劃定保護區。
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