全國技能競賽中區分區賽 中彰投分署勇奪青年組24金

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天說，第51屆全國技能競賽中區分區賽22日登場，青年組50職類910人參賽，經2天競技，中彰投分署培訓的選手奪下24金、19銀、20銅、26優勝的佳績，打破過往紀錄，其中綜合機械、CNC車床、CNC銑床、工業機械修護、銲接、外觀模型創作、冷作、商務軟體設計、砌磚、家具木工及珠寶金銀細工等11項職類包辦金、銀、銅前3名獎項。

中彰投分署長林淑媛說，分署除辦理職業訓練外，也培訓選手，她感謝訓練團隊的付出，再創佳績，在20職類上勇奪24面金牌，期盼能攜手更多學校、企業，共同投入技術人才培育工作。

師大附工學生徐瑋呈拿下中區分區賽「工業機械修護職類」金牌。他表示，他去年在全國賽只得到佳作，今年捲土重來，由於「工業機械修護職類」涵蓋車床、銑床、拉床、電銲、氣壓、工業配線及機械組立等多項技能範圍，他每天練習12小時，終獲佳績，他鼓勵學弟妹唯有付出努力，挑戰自我，才有機會成為專業領域上的佼佼者。

建國科技大學機械系二年級學生紀宗瑋獲中區分區賽「模具職類」金牌。他表示，一般人刻版印象「做模具弄得全身髒兮兮，是一種粗活」，其實做模具需要智慧、創意與耐性，尤其要熟練數學，特別是三角函數，才能計算出斜邊角度，他感謝老師平時訓練拿較高難度題目，這次競賽反而沒那麼難，讓他能從容應戰。他分享，想要跑在別人的前面沒有什麼捷徑，唯有「練習、練習、再練習」。