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全國技能競賽中區分區賽 中彰投分署勇奪青年組24金
勞動部勞動力發展署中彰投分署今天說，第51屆全國技能競賽中區分區賽22日登場，青年組50職類910人參賽，經2天競技，中彰投分署培訓的選手奪下24金、19銀、20銅、26優勝的佳績，打破過往紀錄，其中綜合機械、CNC車床、CNC銑床、工業機械修護、銲接、外觀模型創作、冷作、商務軟體設計、砌磚、家具木工及珠寶金銀細工等11項職類包辦金、銀、銅前3名獎項。
中彰投分署長林淑媛說，分署除辦理職業訓練外，也培訓選手，她感謝訓練團隊的付出，再創佳績，在20職類上勇奪24面金牌，期盼能攜手更多學校、企業，共同投入技術人才培育工作。
師大附工學生徐瑋呈拿下中區分區賽「工業機械修護職類」金牌。他表示，他去年在全國賽只得到佳作，今年捲土重來，由於「工業機械修護職類」涵蓋車床、銑床、拉床、電銲、氣壓、工業配線及機械組立等多項技能範圍，他每天練習12小時，終獲佳績，他鼓勵學弟妹唯有付出努力，挑戰自我，才有機會成為專業領域上的佼佼者。
建國科技大學機械系二年級學生紀宗瑋獲中區分區賽「模具職類」金牌。他表示，一般人刻版印象「做模具弄得全身髒兮兮，是一種粗活」，其實做模具需要智慧、創意與耐性，尤其要熟練數學，特別是三角函數，才能計算出斜邊角度，他感謝老師平時訓練拿較高難度題目，這次競賽反而沒那麼難，讓他能從容應戰。他分享，想要跑在別人的前面沒有什麼捷徑，唯有「練習、練習、再練習」。
林淑媛說，全國技能競賽中區分區賽英雄榜公告在中彰投分署及技能檢定中心官網；每一職類前5名獲獎選手將有機會晉級今年9月在高雄舉辦的全國技能競賽，爭取技職界全國最高榮耀。
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