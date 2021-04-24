超越血緣的母愛！1歲童被疏忽照顧 寄養家庭洗澡3次才乾淨

母親節將至，彰化家扶中心今表揚9名自強母親，其中包括長期照顧寄養童的母親張培欣將照顧的孩子視如己出，讓受虐、受傷的孩童重拾家庭溫暖，38歲黃麗玲一肩扛起照顧三名子女與丈夫的責任，在家做手工賺取微薄收入，堅強成為女超人當孩子的依靠，正向態度感動許多人。

彰化市民張培欣是家庭主婦，育有三名子女，她與丈夫看到層出不窮的兒虐新聞，相當不捨，開始投入寄養家庭服務，2014年開始帶第一名寄養童，她說，被疏忽照顧的1歲多小男孩來到家裡當天氣溫只有13到15度左右，外頭下著雨，男孩只穿一件薄上衣、赤腳進到進到屋內，「當時幫他洗澡洗到第三次之後水才變乾淨。」

還有一名被原生家庭劃傷脖子的兩歲大孩子，孩子剛來時半夜不睡覺，不是哭就是翻箱倒櫃，經過耐心陪伴，孩子才漸漸願意與人親近。

「不論你從哪裡來，我家就是你的避風港。」張培欣說，自信有相當健全的家庭，秉持初衷希望為社會盡一份力，即便辛苦也能甘之如飴，家人的支持也很重要，自己的孩子都大了，都願意協助她照顧寄養童。

彰化家扶統計統計扶助家庭類型有50%是單親母親、11%隔代教養、也有16%是雙親重病、子女身障或撫養子女數眾多。

彰化市自強母親黃麗玲育有三名子，長子學習困難，經檢查為智力邊緣、過動症，需要施打針劑並定期回診；長女患有腎疾病症候群，自幼往返醫院檢查、抽血、服藥藥物控制，子女們健康及學習狀況多，讓她工作有所限制，丈夫近年身體不適就醫，至今狀況反覆，每日服用類固醇，嚴重時需住院施打針劑，家中經濟更加困頓。