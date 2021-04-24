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華光民俗體育競賽恢復舉辦 6縣市118隊選手一較高低

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
華光盃民俗體育競賽在草屯鎮雷藏寺登場，戰鼓表演震撼觀眾。圖／南投縣政府提供
華光盃民俗體育競賽在草屯鎮雷藏寺登場，戰鼓表演震撼觀眾。圖／南投縣政府提供

南投縣華光盃民俗體育競賽24日上午在草屯鎮雷藏寺登場，共有6縣市118隊、1420名選手隊職員較技，在跳繩、扯鈴、獨輪車、放風箏等9項民俗體育競賽全力以赴，展現精湛技藝，讓觀眾嘆為觀止。

民俗體育競賽由愛蘭國小戰鼓隊震天戰鼓及扯鈴大師卓家宏的精彩表演拉開序幕，由南投縣體育會民俗體育委員會主委簡賜勝與縣府秘書長洪瑞智主持開幕，洪瑞智說，民俗文化在南投縣生根茁壯，感謝雷藏寺及真佛宗華光功德會多年來支持民俗體育競賽，成為讓全國民俗體育選手大展身手的舞台，意義重大。

今天競賽共有台北市、新竹縣、台中市、雲林縣、彰化縣及嘉義縣等6縣市共118隊參賽，項目包含跳繩、扯鈴、獨輪車、放風箏、舞龍、閩南獅、太鼓、戰鼓、跳鼓陣等九項民俗體育競賽，除了國小、國中外，還有多所高中職、大專院校及民間團體組隊參加，規模更勝往年。

簡賜勝說，南縣體育會民俗體育委員會與華光功德會共同辦理華光盃民俗體育競賽，去年受疫情影響停辦，今年恢復舉辦，參賽人數比往年多，規模更勝往年，民俗體育競賽在各縣市逐漸扎根，希望更多人能學習傳統民俗技藝。

今天會場還有愛心園遊會，包括地方小吃、愛心義賣、氣球DIY動手作活動，義賣所得全數捐為華光護苗行動愛心白米專款，幫助弱勢族群。

國小選手表演閩南舞獅技藝，姿態動作活靈活現。圖／南投縣政府提供
國小選手表演閩南舞獅技藝，姿態動作活靈活現。圖／南投縣政府提供
華光盃民俗體育競賽吸引國內168支隊伍參賽，在扯鈴等傳統技藝運動一較高下。圖／南投縣政府提供
華光盃民俗體育競賽吸引國內168支隊伍參賽，在扯鈴等傳統技藝運動一較高下。圖／南投縣政府提供
華光盃民俗技藝競賽選手將扯鈴放在拇指上旋轉，技藝精湛。圖／南投縣政府提供
華光盃民俗技藝競賽選手將扯鈴放在拇指上旋轉，技藝精湛。圖／南投縣政府提供

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