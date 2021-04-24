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彰化百寶村重新開張 好康好玩資訊一次看完

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化百寶村重新開幕，吉祥物是台梗九，多名牛頭梗的飼主帶愛犬亮相。記者簡慧珍／攝影
彰化百寶村重新開幕，吉祥物是台梗九，多名牛頭梗的飼主帶愛犬亮相。記者簡慧珍／攝影

等了一年，彰化百寶村今天重新開幕，未來的兩個周休二日都有嘉年華市集，將送出5000個消費滿額滿「百寶村吉祥物─台梗九」口罩，及雨傘、果醋、香藝免費DIY，今天還有300元福袋，請民眾攜家帶眷和揪團體驗全新彰化百寶村。

彰化百寶村位在埤頭鄉農會東側，前年底無預警出清結束營業，縣政府斥資6100萬元整修硬體和周邊環境，今天縣長王惠美、立法委員謝衣鳳、鄉長杜懿彩、縣議員劉淑芳到場，在台上拉開超大禮物包，露出後方桌上的彰化農特產品，象徵彰化優質產品百百種，都值得民眾選購。會場還有牛頭梗家族大集合，約10隻牛頭梗亮相，吸引民眾拍照。

王惠美先向埤頭鄉農會說「歹勢」，過去讓鄉農會獨力經營百寶村，做得有聲有色，奠定今日重新開張的基礎。她表示，她擔任立法委員任內，縣議員劉淑芳再三提醒「還有彰化百寶村需要整修」，她爭取中央補助款6100萬元改造，讓彰化百寶村成為帶狀休閒廊道。

縣政府整合軟、硬體資源，以斗苑西路沿線的中華電信、百寶村、埤頭鄉農會、埤頭鄉公所、郵局，北邊人行步道有彩繪藝牆面、超大型GPS衛星全自動校時機械手錶鐘、彰化百寶村吉祥物「台梗九」，遊客除了跟台梗九合影，還能使用大公仔的聲光互動裝置介紹埤頭玩樂景點。

鄉長杜懿彩說，埤頭鄉特產台梗九號相當出名，煮飯香Q，彰化百寶村以牛頭梗犬模樣設計台梗九號的Q版台梗犬當作吉祥物，十分吸睛，鄉公所廣場就有一隻台梗犬，和休憩步道造景的超大螢幕，歡迎民眾平常到百寶村散步，遊客來百寶村尋寶，認識彰化具有特色的物產。

彰化百寶產業嘉年華展售活動4月24日到5月23日，其中的三個周休二日除了假日市集、「彰化百寶產業嘉年華市集」有滿額抽獎，縣政府準備5000個消費滿額送「台梗九」圖案口罩、限量免費雨傘、果醋、香藝DIY、街頭藝人表演，５月1日、2日小畫家寫生比賽贈送限量台梗九帆布袋。

彰化百寶村的吉祥物是「台梗九」，今天多隻牛頭梗到場，可愛模樣吸睛。記者簡慧珍／攝影
彰化百寶村的吉祥物是「台梗九」，今天多隻牛頭梗到場，可愛模樣吸睛。記者簡慧珍／攝影

農會 周休二日 口罩

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