憂織布文化中斷 賽德克藝師張鳳英傳承手工織布技藝

賽德克族傳統織布精美，沒有機器和電腦僅憑簡單的竹子與地機，就織出繁複細緻的圖案，南投縣文化局邀請文資技藝保存者張鳳英指導織布工藝傳習，讓這項傳統技藝繼續傳承，也讓賽德克族先民智慧發光發亮。

南投縣文化局「賽德克族傳統織布工藝原鄉傳習計畫」，在仁愛鄉南豐村基督長老教會2樓教授，課程自4月20日起至5月7日，每周4天，課程總時數共96小時。張鳳英藝師為南投縣「賽德克族傳統織布工藝」技藝保存者，學員為賽德克傳統文化藝術團團員，也是「賽德克族祭典舞蹈歌」的保存團體，文化局長林榮森聘請張鳳英至仁愛鄉南豐村，教導賽德克傳統文化藝術團團員織布工藝。

由於族人逐漸凋零，賽德克傳統的織布工藝眼看快要失傳，南投縣文化公告登錄「賽德克族傳統織布工藝」為南投縣傳統藝術，張鳳英擅長經挑技法，從基本的苧麻捻線、平織技法、挑花技藝，由淺入深循序漸進，複雜的織作技術需要高度專注力與體力，稍有錯誤就要回到原點。