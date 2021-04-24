南投巷弄長照喘息服務 鼓勵長照單位參與提供臨時托顧

南投縣65歲以上老年人口達9萬2264人，占總人口18.65%，為全國第4高縣市，縣府推動長照2.0，至今已成立18A、172B、145C，完成巷弄長照站喘息特約單位達11站，為增加長照服務可近性及提升家庭照顧者支持服務，南投縣衛生局呼籲尚未申請的巷弄長照站，加入長照喘息服務（臨時托顧），提供更好的長照服務。

南投縣衛生局表示，「巷弄長照站喘息服務」項目包括照顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務、居家無障礙環境改善服務等，內容包含長照需要者至巷弄長照站接受照顧、停留包含進食、服藥及活動安排，提供前項服務的特約單位，可向衛生局申報喘息服務費用，每人每小時170元 。

其他相關問題可洽詢全國統一專線1966，或電洽南投縣衛生局長期照顧管理中心專線049-2209595，也可利用衛生局長期照顧網路線上申請服務。

衛生局表示，申請巷弄長照站喘息服務特約資格，須有南投縣政府核定2021年巷弄長照站，並同時開辦10個時段，活動空間須達到每人3平方公尺、活動場址設有無障礙出入口、廁所備有防滑措施及扶手並保障個案隱私、設有簡易廚房或備餐場地、活動場地應配置2具滅火器以上、裝置緊急照明設施、裝置火警自動警報設備或住宅用火災警報器等，特約相關資訊可上衛生局網公告區-活動快訊查詢，或電洽衛生局許小姐049-2222473轉293。