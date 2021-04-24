快訊

影／宜蘭武塔站工人跨軌遭太魯閣號撞上 16秒驚險影片曝光！

氧氣已耗盡！印尼失聯潛艦仍未尋獲 53人恐全數罹難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投巷弄長照喘息服務 鼓勵長照單位參與提供臨時托顧

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣老年人口超過18％，南投醫院在名間鄉弓鞋社區成立C級巷弄長照站，就近提供老人家養身保健服務。圖／南投醫院提供
南投縣老年人口超過18％，南投醫院在名間鄉弓鞋社區成立C級巷弄長照站，就近提供老人家養身保健服務。圖／南投醫院提供

南投縣65歲以上老年人口達9萬2264人，占總人口18.65%，為全國第4高縣市，縣府推動長照2.0，至今已成立18A、172B、145C，完成巷弄長照站喘息特約單位達11站，為增加長照服務可近性及提升家庭照顧者支持服務，南投縣衛生局呼籲尚未申請的巷弄長照站，加入長照喘息服務（臨時托顧），提供更好的長照服務。

南投縣衛生局表示，「巷弄長照站喘息服務」項目包括照顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務、居家無障礙環境改善服務等，內容包含長照需要者至巷弄長照站接受照顧、停留包含進食、服藥及活動安排，提供前項服務的特約單位，可向衛生局申報喘息服務費用，每人每小時170元 。

其他相關問題可洽詢全國統一專線1966，或電洽南投縣衛生局長期照顧管理中心專線049-2209595，也可利用衛生局長期照顧網路線上申請服務。

衛生局表示，申請巷弄長照站喘息服務特約資格，須有南投縣政府核定2021年巷弄長照站，並同時開辦10個時段，活動空間須達到每人3平方公尺、活動場址設有無障礙出入口、廁所備有防滑措施及扶手並保障個案隱私、設有簡易廚房或備餐場地、活動場地應配置2具滅火器以上、裝置緊急照明設施、裝置火警自動警報設備或住宅用火災警報器等，特約相關資訊可上衛生局網公告區-活動快訊查詢，或電洽衛生局許小姐049-2222473轉293。

南投縣老年人口超過18％，南投醫院在名間鄉弓鞋社區成立C級巷弄長照站，就近提供老人家養身保健服務。圖／南投醫院提供
南投縣老年人口超過18％，南投醫院在名間鄉弓鞋社區成立C級巷弄長照站，就近提供老人家養身保健服務。圖／南投醫院提供

衛生局 長照 老年人口

延伸閱讀

桃園又爆本土案例 公費疫苗同日開打基層警仍有疑慮

陳翰堂、官安妮／下一個長照十年，如何重建與跨國移工的關係？

南投6月1日徵汙水處理費 民眾抱怨：沒考量城鄉落差

南投業者做公益送巧克力竟被家長嫌 引網路熱議

相關新聞

中捷綠線30天近214萬人次搭乘 明通車典禮不邀市民參加

台中捷運綠線試營運在昨天完成30天試營運。中捷公司統計，30天累計運量213萬7074人次，平均每日逾7萬人次使用捷運系...

南投巷弄長照喘息服務 鼓勵長照單位參與提供臨時托顧

南投縣65歲以上老年人口達9萬2264人，占總人口18.65%，為全國第4高縣市，縣府推動長照2.0，至今已成立18A、...

中捷通車／台中捷運綠線大事記

台中捷運綠線原先預計去年12月要通車，卻在去年11月間首次試營運的第6天發生故障，經修復後，直到今年3月才重新試營運，明天（25日）將正式通車，象徵開啟台中交通新時代里程碑。

強化多元收入 中捷主題車站、廁所吸金也吸睛

台中捷運營運初期僅1條路線，營運勢必出現虧損，增加多元營收相對重要，台中捷運公司為吸引廠商廣告意願，開放主題車站、公共廁所合作案，讓制式車站增添創意，不僅吸金也吸睛。

中捷綠線通車 地方盼帶動觀光旅遊產業

台中捷運綠線25日中午正式通車，台中市觀旅局盤點沿線必遊景點、美食餐廳推出搭捷運遊台中地圖，但觀光旅遊業者及市議員都認為，需要便利接駁路線才有利推展觀光。

打造軌道城市 台中捷運整體路網獲交通部同意

台中市政府向交通部提報審查捷運系統整體路網評估計畫，本月獲交通部原則同意備查，規劃藍線、橘線與即將通車的綠線串聯，並有中遠期路網規劃，成打造軌道城市的推動基石。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。