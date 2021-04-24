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中捷綠線30天近214萬人次搭乘 明通車典禮不邀市民參加

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中捷今天暫停試營運一天，明天25日中午12點正式通車，通車典禮不對一般市民開放，一般民眾只能收看轉播。記者喻文玟／攝影
中捷今天暫停試營運一天，明天25日中午12點正式通車，通車典禮不對一般市民開放，一般民眾只能收看轉播。記者喻文玟／攝影

台中捷運綠線試營運在昨天完成30天試營運。中捷公司統計，30天累計運量213萬7074人次，平均每日逾7萬人次使用捷運系統。綠線明天25日中午12點正式通車、收費營運，盼民眾繼續支持，並記得攜帶電子票證或可於車站購買電子票證或單程票乘車，乘車時請遵守捷運禮節。

中捷今天暫停試營運一天，明天25日中午12點正式通車，今天是整備日。據了解，綠線歷時12年興建，過程面臨許多挑戰，市府「捷」盡全力、逐一克服困難，市府邀請歷任市長、府院高層共襄盛舉，見證中捷通車，宣告台中邁向捷運新紀元，通車典禮不對一般市民開放，一般民眾只能收看轉播。

今天綁卡車站有松竹、文心中清、大慶3站，另九德站、烏日站跨站天橋開放民眾通行外，其餘車站均不開放。

中捷表示，綠線3月25日起試營運，期間通過清明連假的壓力測試、418地震的考驗，也得到旅客的肯定，試營運期間累計運量高達213萬7074人次，平均日運量7萬1235人次，單日最大運量為4月4日的10萬6155人次。以各車站運量來看，高鐵台中站運量占總運量17％，拿下第1名；其次是市政府站11％、北屯總站佔9％，分居2、3名。

另外，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運綠線高鐵台中站每日凌晨0時15分加開往北屯總站的加班車，試營運期間累計1189人次搭乘，正式通車後會持續陪夜歸人返家。

民眾對台中捷運的支持，乘車人潮多，遺失物也增加。中捷統計，試營運期間總計受理855件遺失物，其中以電子票證175件、衣物配件類118件、現金類92件位居前3大類遺失物。

中捷公司提醒民眾如不慎於捷運車站或列車上遺失物品，可洽詢車站服務人員協尋，或周二至周六12點20點撥打遺失物中心專線（04）24375537分機707013，由專人協助；其餘時段可致電客服專線（04）37063606，將由客服人員提供尋找服務。

中捷今天暫停試營運一天，明天25日中午12點正式通車，通車典禮不對一般市民開放，一般民眾只能收看轉播。記者喻文玟／攝影
中捷今天暫停試營運一天，明天25日中午12點正式通車，通車典禮不對一般市民開放，一般民眾只能收看轉播。記者喻文玟／攝影
台中捷運綠線試營運在昨天完成30天試營運。中捷公司統計，30天累計運量213萬7074人次，平均每日逾7萬人次使用捷運系統。圖／中捷公司提供
台中捷運綠線試營運在昨天完成30天試營運。中捷公司統計，30天累計運量213萬7074人次，平均每日逾7萬人次使用捷運系統。圖／中捷公司提供
台中捷運綠線試營運在昨天完成30天試營運。中捷公司統計，30天累計運量213萬7074人次，平均每日逾7萬人次使用捷運系統。圖／中捷公司提供
台中捷運綠線試營運在昨天完成30天試營運。中捷公司統計，30天累計運量213萬7074人次，平均每日逾7萬人次使用捷運系統。圖／中捷公司提供

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