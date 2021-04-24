快訊

氧氣已耗盡！印尼失聯潛艦仍未尋獲 53人恐全數罹難

華航機師再釀群聚事件？指揮中心下午2時記者會說明

中捷通車／中捷聯結器故障首遇難關 列車總體檢安全再上

中央社 / 台中24日電

台中捷運綠線去年11月16日首次試營運，6天後卻因列車聯結器故障停駛，也是中捷正式上路前首遇難關，經北捷局與原廠川崎重工修復後，並讓列車總體檢，確保車輛安全才上路。

耗資新台幣近600億元的台中捷運，民國109年11月16日首度試營運，原先預計12月19日就要正式通車，但捷運試營運僅6天，於同年月22日中午12時多，一輛列車於高鐵台中站進站後發現故障，中捷公司立即中斷試營運檢修。

故障的列車經檢修後，發現「電聯車車廂間半永久聯結器牽引裝置軸心」斷裂，屬重大故障，為確保行車運轉安全無虞，雖然18列車中只有1列車出現問題，但負責建造中捷的台北市政府捷運工程局，要求車輛原廠川崎重工公司，針對其餘17列車都進行非破壞檢測，但另一輛列車在進行檢測時也發現聯結器斷裂問題。

台中市政府並組成捷運故障審查委員會，邀集專家學者審查廠商提出的故障報告與維修方案，原廠檢修後，確認聯結器組裝是最大問題，其次是材料的物性沒有達到標準，因而造成軸心斷裂。

18輛列車的聯結器於今年2月間全數更換，並完成正線運轉、抽檢列車載重測試後，故障審查委員會才點頭通過相關維修方案。

台中捷運公司董事長林志盈接受中央社記者訪問時表示，列車更換聯結器以外，全車隊列車都在捷運北屯機廠試車軌跑過100公里，再上正線跑500公里，並抽測列車進行載重測試，就像汽車修理完後試車進行總體檢，以確保所有功能安全無虞後才重新試營運。

林志盈指出，25日捷運正式通車後，車輛原廠提供全車2年保固，針對軸心部分再加1年保固，原廠並承諾軸心更換後3個月、9個月、1年、2年與3年，都要重新為聯結器做狀況量測，近日剛滿3個月，原廠技師人員已進駐廠區陸續進行檢測，狀況都是沒問題的。

台中市長盧秀燕表示，捷運通車雖然大家都很急，但更要慎重、重視安全，中捷綠線通車的唯一密碼就是安全，確保車輛安全才上路。

台中捷運 台中市

延伸閱讀

中捷有14站機車停車場 通車後剩松竹、九張犁免費停

中捷綠線4月25日通車全面收費 前一天停駛做安全確認

久等了！台中捷運新時代來臨

中捷公司獲捐AED 攜手打造安心乘車環境

相關新聞

中捷綠線30天近214萬人次搭乘 明通車典禮不邀市民參加

台中捷運綠線試營運在昨天完成30天試營運。中捷公司統計，30天累計運量213萬7074人次，平均每日逾7萬人次使用捷運系...

中捷通車／台中捷運綠線大事記

台中捷運綠線原先預計去年12月要通車，卻在去年11月間首次試營運的第6天發生故障，經修復後，直到今年3月才重新試營運，明天（25日）將正式通車，象徵開啟台中交通新時代里程碑。

強化多元收入 中捷主題車站、廁所吸金也吸睛

台中捷運營運初期僅1條路線，營運勢必出現虧損，增加多元營收相對重要，台中捷運公司為吸引廠商廣告意願，開放主題車站、公共廁所合作案，讓制式車站增添創意，不僅吸金也吸睛。

中捷綠線通車 地方盼帶動觀光旅遊產業

台中捷運綠線25日中午正式通車，台中市觀旅局盤點沿線必遊景點、美食餐廳推出搭捷運遊台中地圖，但觀光旅遊業者及市議員都認為，需要便利接駁路線才有利推展觀光。

打造軌道城市 台中捷運整體路網獲交通部同意

台中市政府向交通部提報審查捷運系統整體路網評估計畫，本月獲交通部原則同意備查，規劃藍線、橘線與即將通車的綠線串聯，並有中遠期路網規劃，成打造軌道城市的推動基石。

中捷通車首年估虧6.5億 搭配交通轉乘衝運量

台中捷運綠線通車後，台中捷運公司預估，首年將虧損約新台幣6.5億元，將推常客方案吸客，市府交通局並祭出公車路線檢討、增設iBike站點等對策，盼吸引客群、衝高運量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。