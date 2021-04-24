中捷通車／中捷聯結器故障首遇難關 列車總體檢安全再上

台中捷運綠線去年11月16日首次試營運，6天後卻因列車聯結器故障停駛，也是中捷正式上路前首遇難關，經北捷局與原廠川崎重工修復後，並讓列車總體檢，確保車輛安全才上路。

耗資新台幣近600億元的台中捷運，民國109年11月16日首度試營運，原先預計12月19日就要正式通車，但捷運試營運僅6天，於同年月22日中午12時多，一輛列車於高鐵台中站進站後發現故障，中捷公司立即中斷試營運檢修。

故障的列車經檢修後，發現「電聯車車廂間半永久聯結器牽引裝置軸心」斷裂，屬重大故障，為確保行車運轉安全無虞，雖然18列車中只有1列車出現問題，但負責建造中捷的台北市政府捷運工程局，要求車輛原廠川崎重工公司，針對其餘17列車都進行非破壞檢測，但另一輛列車在進行檢測時也發現聯結器斷裂問題。

台中市政府並組成捷運故障審查委員會，邀集專家學者審查廠商提出的故障報告與維修方案，原廠檢修後，確認聯結器組裝是最大問題，其次是材料的物性沒有達到標準，因而造成軸心斷裂。

18輛列車的聯結器於今年2月間全數更換，並完成正線運轉、抽檢列車載重測試後，故障審查委員會才點頭通過相關維修方案。

台中捷運公司董事長林志盈接受中央社記者訪問時表示，列車更換聯結器以外，全車隊列車都在捷運北屯機廠試車軌跑過100公里，再上正線跑500公里，並抽測列車進行載重測試，就像汽車修理完後試車進行總體檢，以確保所有功能安全無虞後才重新試營運。

林志盈指出，25日捷運正式通車後，車輛原廠提供全車2年保固，針對軸心部分再加1年保固，原廠並承諾軸心更換後3個月、9個月、1年、2年與3年，都要重新為聯結器做狀況量測，近日剛滿3個月，原廠技師人員已進駐廠區陸續進行檢測，狀況都是沒問題的。

台中市長盧秀燕表示，捷運通車雖然大家都很急，但更要慎重、重視安全，中捷綠線通車的唯一密碼就是安全，確保車輛安全才上路。