中捷綠線通車 地方盼帶動觀光旅遊產業

台中捷運綠線25日中午正式通車，台中市觀旅局盤點沿線必遊景點、美食餐廳推出搭捷運遊台中地圖，但觀光旅遊業者及市議員都認為，需要便利接駁路線才有利推展觀光。

台中市觀旅局盤點捷運沿線必遊景點、米其林餐廳及知名在地美食，並結合台中市公車路網、iBike路網，規劃3大遊程推薦「搭捷運遊台中」，繪製集合食、宿、遊、購、娛的捷運綠線地圖，作為市民或是外地遊客搭捷運遊台中的參考。

捷運綠線的通車帶動沿線商機，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年台灣疫情趨穩定，國內旅遊仍將維持熱度，而台中捷運通車不僅帶旺周邊房市，更成為民眾嚐鮮朝聖的新景點，也帶動捷運站周圍人潮和商機。

例如王品集團就看好台中捷運通車商機，去年12月起有5家新門店進駐，其中4家就在捷運站邊，總計台中捷運綠線18站、其中6站有15家店，捷運站「步行10分鐘」，就能將王品美食吃透透。

因應捷運開通，位於逢甲商圈的星享道酒店和文華道會館推出了雙夜市專案，集團公關企劃經理蔡洛如表示，不僅可以體驗逢甲夜市，更可以藉捷運之便自文心櫻花站前往位於北屯區的總站夜市，讓各地前來台中旅行的民眾體驗最在地的台中文化。

由於台中市目前只有一條捷運綠線，台中市旅館公會理事長鄭生昌表示，單一捷運路線是市民的交通載具，也方便搭高鐵的商務客搭捷運到市區，但還不足以成為觀光客來台中的主要誘因，要提升觀光旅遊的便利性，應該規劃完整的接駁路網，更期待市府未來在規劃捷運路線時，也能將旅遊景點、飯店等納入。

對於捷運如何協助發展觀光旅遊，台中市議員曾朝榮說，以距離洲際棒球場最近的捷運文心崇德站來說，旅客出站後必須轉搭公車，才能到達洲際棒球場，但不包括等車時間，光是公車乘車時間就需要約30分鐘，因此在球季期間必須增加公車班次，甚至加開直達車，才能有效吸引各地球迷搭捷運看球賽。

捷運綠線在南區只有大慶站，市議員邱素貞質疑，如果旅客到了大慶站，想前往興大康橋漫步、到忠孝夜市品嚐美食，就需要做好接駁規劃，如此捷運綠線通車不只為沿線商家帶來人潮，更能擴大到周邊車程30分鐘以內的景點及商圈。

台中市議員黃馨慧表示，捷運綠線通車只是「捷運元年」的起點，以目前免費試乘期間的搭乘人數、是否可以延續到恢復收費後還有待觀察；加上捷運藍線、橘線完工加入營運路網時間最快也要超過10年以上，捷運綠線如何發揮交通加乘效益，短期政策不能只靠販賣周邊商品增加收入，急須市府提出完整觀光計畫。

黃馨慧認為，捷運通車後還是需要有完整配套措施才能輔助帶動台中城市觀光。除了捷運公司推出的旅遊手冊、規劃部分捷運站周邊商店外，還需要數條觀光旅遊動線。

她說，包括觀光景點的選擇、增加友善設施、發揮景點特色與創意，才能吸引消費者；光是一條捷運綠線通車，能帶動觀光業發展仍是有限，以長期眼光來看，台中完整捷運路網計畫，才能發揮城市觀光最大效益。