營造品牌 中捷打造周邊文創商品與手機APP

配合台中捷運綠線通車，中捷公司推出系列文創商品，其中小綠綠迴力車一上市就吸引民眾搶購，中捷公司還上架手機專屬軟體，希望營造品牌衝高知名度，進一步提升搭乘率。

台中捷運綠線通車後，中捷公司通車首年初估虧損約新台幣6.5億元，因此衝高搭乘人次、增加多元營收相對重要，要提升民眾搭乘意願，除中市府交通局加強串聯接駁路網外，增加品牌知名度與民眾喜好度，也是重要課題。

台中捷運綠線為全自動無人駕駛列車，中捷公司將列車虛擬化，創造出「小綠綠」角色，開發多項周邊商品，在重新試營運期間，於全線18個車站開設「小綠綠福利社」，以自動販賣機的形式，販售周邊文創商品。

中捷公司表示，自動販賣機商品眾多，有迴力車、訂書機、超輕量自動傘、中捷晴天傘、文具組、卡套等商品，此外，也買得到零食及飲料，其中又以小綠綠迴力車最受歡迎，一上市就吸引民眾搶購。

此外，為讓旅客快速查詢搭乘捷運所需資訊，中捷公司並上架「台中捷運-Taichung MRT」台中捷運官方APP，旅客選擇任一捷運車站，即可查詢以站為出發點的乘車時間、票價、服務時刻表、周邊停車場、公車轉乘，與微笑單車轉乘、沿線景點及商家介紹等資訊，轉乘站還有顯示台鐵及高鐵即時班次時刻表。

中捷公司表示，4月26日起至各車站詢問處，出示手機下載的中捷APP畫面，就送一本綠線集章冊，限量6660本，送完為止；中捷當日也同步推出綠線18座車站造型紀念戳章，民眾將綠線集章冊及任一枚車站紀念戳章，拍照片或影片投稿至中捷臉書官方粉絲團，就有機會獲得限量紀念品。