強化多元收入 中捷主題車站、廁所吸金也吸睛

台中捷運營運初期僅1條路線，營運勢必出現虧損，增加多元營收相對重要，台中捷運公司為吸引廠商廣告意願，開放主題車站、公共廁所合作案，讓制式車站增添創意，不僅吸金也吸睛。

台中捷運綠線原定民國109年12月19日要正式通車，卻因列車聯結器故障，試營運6天就喊卡，經過北捷局與原廠川崎重工修復，測試與重新試營運後，明天（25日）將正式通車，但中捷面臨的挑戰仍相當嚴峻。

台中捷運公司預估通車首年營運狀況，依日運量5萬1500人次搭乘估算票箱收入，加上廣告收入、授權金收入等附屬事業收入，總收入估算約新台幣近5億元，扣除成本及費用後，首年初估虧損約6.5億元，因此增加多元營收相對重要。

中捷公司在首次試營運期間，就和外送公司、餐飲、電器等企業合作，打造5輛企業特色的彩繪列車，車廂內地板、天花板等範圍也都主題彩繪，不只增加廣告收入，也吸引民眾拍照打卡。

此外，中捷公司還開放車站、公共廁所等空間，與企業合作打造成主題風格，首波與中華職棒中信兄弟隊，將距離洲際棒球場最近的捷運站「文心崇德站」，打造為中信兄弟「猛瑪．鋼鐸拉」主題車站，不僅有球星與吉祥物主視覺，更有球員特別錄製的廣播，並同步販售聯名商品。

主題廁所部分，則是與台中中友百貨公司合作2座主題廁所，其中高鐵台中站以「瑪莉公主風」作為包裝，松竹站女廁則以博物館為主題，陳列多項藝品。

另外，文心森林公園站與台中在地品牌阿拉斯加合作，打造森林系主題男女廁，將音樂元素引進廁所，設計「音樂梳妝台」可彈奏樂聲，成功引發話題。

中捷公司董事長林志盈接受中央社記者訪問時表示，主題車站與廁所，是團隊同仁的創意巧思，也能增加多元收入，透過公開招標依照採購法招商，且優先扶植在地廠商，將會持續推出更多主題車站與廁所，車站內的空間也會盡量釋出，共創多贏。