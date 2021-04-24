中捷通車／台中捷運綠線大事記
台中捷運綠線原先預計去年12月要通車，卻在去年11月間首次試營運的第6天發生故障，經修復後，直到今年3月才重新試營運，明天（25日）將正式通車，象徵開啟台中交通新時代里程碑。
中捷綠線民國98年10月動工興建，由台中市政府委由台北市政府捷運工程局施工，總經費新台幣593.37億元，全線長約16.71公里，共18座車站。
以下為台中捷運綠線大事記。
--93年11月，行政院核定烏日文心北屯線初期路網。
--97年11月，交通部、台中市政府、台北市政府簽訂烏日文心北屯線建設與營運三方協議書。
--98年10月，舉行台中捷運動土儀式。
--106年1月，台中捷運股份有限公司成立，額定資本額新台幣10億元，實收資本額2億元。
--106年2月，首列由川崎重工承攬製造的電聯車運抵台中港。
--108年5月，台中捷運公司進駐北屯機廠行政大樓。
--108年12月，台中捷運公司接手管理北屯機廠及18輛列車。
--109年2月，接管行控中心及台中捷運綠線全線18個車站、正線路軌，並啟動列車試運轉。
--109年5月，啟動初勘前應完成的「通車初期營運班表連續7天以上之系統穩定性測試」。
--109年6月，完成初勘前應完成的「通車初期營運班表連續7天以上之系統穩定性測試」。
--109年8月，台中捷運綠線完成辦理初勘，並向交通部提出申請履勘。
--109年10月，市政府站首度開放民眾自由參觀，5小時湧進1萬6000人，另交通部完成台中捷運綠線履勘。
--109年11月2日，中市府提交履勘改善報告，6日獲得交通部核准營運許可。台中市長盧秀燕宣布，16日舉辦試營運，12月19日正式通車。
--109年11月16日，首次試營運，吸引逾7萬人次搭乘。
--109年11月22日，發生列車異常事件，晚間結束試營運，經檢查發現「電聯車車廂間半永久聯結器牽引裝置軸心」斷裂。
--110年2月2日，完成18列車新軸心安裝，進行正線運轉測試。
--110年3月5日，台中市政府捷運故障審查委員會，通過台北市政府捷運工程局提送的「半永久式聯結器故障分析報告」，並通過改善方案。
--110年3月10日，台中市長盧秀燕宣布，捷運綠線從3月25日起重新試營運1個月，4月25日正式通車。
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