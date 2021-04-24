打造軌道城市 台中捷運整體路網獲交通部同意

台中市政府向交通部提報審查捷運系統整體路網評估計畫，本月獲交通部原則同意備查，規劃藍線、橘線與即將通車的綠線串聯，並有中遠期路網規劃，成打造軌道城市的推動基石。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，配合交通部「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，地方政府應提出整體路網評估報告送交通部審議，以作為後續捷運發展的依據。

中市府自民國108年9月，即提報整體路網評估報告至交通部審查，歷經多次書面審查，以及去年11月鐵道局「專家學者及相關單位審議會議」後，最終於今年4月15日獲交通部同意備查。

葉昭甫指出，評估計畫依據台中未來都市發展及運輸需求，分析出具有發展潛力的捷運路廊，為台中捷運系統後續推動的重要基礎。

台中捷運的近期計畫，以捷運綠線、捷運藍線及機場捷運（橘線）所構成的捷運路網為首要目標，可連結高鐵台中站、台中港及台中國際機場等陸海空國際門戶，強化市區與山海屯區的交通網絡。

他表示，台中捷運發展願景將由25日正式通車的捷運綠線單一路線，逐步推動成與捷運藍線交會形成的十字路網，並接續與機場捷運（橘線）構成雙十字軸線，建構出台中捷運系統骨幹後，由大平霧捷運與捷運綠線串聯成環形路網，並持續向外輻射發展，擴大服務範圍。

至於相關的路線時程，交通局說明，捷運綠線將於25日正式通車營運，捷運藍線已於今年3月4日，提送綜合規劃至交通部審查；機場捷運（橘線）也於4月9日提送可行性研究給交通部審查。

另外，捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究已推進至行政院審查階段；大平霧捷運（紫線）正辦理可行性研究中，預計於今年上半年召開可行性研究說明會。

此外，評估計畫中的中遠期路網，包括崇德豐原線、豐科軸線及科工軸線等，可服務豐原、潭子、神岡、中部科學園區以及精密機械園區等地，未來將逐步推動，妥善串連周邊公共運輸系統，打造完整軌道路網。