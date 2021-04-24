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中捷通車首年估虧6.5億 搭配交通轉乘衝運量

中央社 / 台中24日電
台中捷運綠線4月25日將正式通車。聯合報系資料照／記者喻文玟攝影
台中捷運綠線4月25日將正式通車。聯合報系資料照／記者喻文玟攝影

台中捷運綠線通車後，台中捷運公司預估，首年將虧損約新台幣6.5億元，將推常客方案吸客，市府交通局並祭出公車路線檢討、增設iBike站點等對策，盼吸引客群、衝高運量。

台中捷運綠線原定民國109年12月19日要正式通車，卻因列車聯結器故障，試營運6天就喊卡，經過北捷局與原廠川崎重工修復，測試與重新試營運後，明天（25日）將正式通車，但中捷面臨的挑戰仍相當嚴峻。

台中捷運公司去年底預估通車首年營運狀況，依日運量5萬1500人次搭乘估算票箱收入，加上廣告收入、授權金收入等附屬事業收入，總收入估算約新台幣近5億元，扣除成本及費用後，首年初估虧損約6.5億元。

中捷公司董事長林志盈接受中央社記者訪問時表示，去年預估今年的營運狀況，是以去年底通車來計算，雖然因故障延至4月底才通車，少了前面數個月的收入，但仍以今年的預算編列目標來努力，少虧為盈。

他指出，中捷綠線自上月25日起重新試營運，依照試營運狀況推算，搭乘人次與原本的預估相近，營運首年推估平均日運量5萬1500人次，以每人平均單價23.68元，來估算票箱收入。

對於是否跟進台北捷運推出1280元月票方案，林志盈說，經團隊評估後，認為1280元這個數字，對中捷的營運來說太低，北捷因為長度較長，相對於中捷的路線較短，1280元對長途的人有利，對短途的人反而不利。

林志盈指出，中捷將依照正試通車後的營運狀況，推出常客優惠方案，如果是通勤、通學族，每天搭乘，用百分比來回饋，對使用者比較公平，對重度使用者也比較優惠，用越多回饋就多，希望藉此衝高運量。

至於減少營運虧損，林志盈說，中捷附屬事業收入目前進行相當順利，會比之前預估來得樂觀，人員進用還是盡量以精簡的方式，很多主管都是兼任，甚至用低一階的職等來代理，未來希望基層的人員能補實，中階的主管用內升，人事成本基本上進行控員，讓虧損部分來縮減。

為衝高捷運運量，台中市政府交通局也推出檢討公車路線、iBike倍增計畫來搭配捷運，強化各捷運站的公車轉乘，各捷運站也都已增設iBike站點，讓捷運的服務範圍更擴大。

台中市政府交通局長葉昭甫接受中央社記者訪問時表示，中捷目前除使用敬老愛心卡、兒童卡有優惠，中捷公司目前也正研議推出常客優惠方案，未來也會視狀況研議從公車、iBike轉乘捷運的優惠。

對於中捷列車因聯結器故障、延後通車造成營運損失，葉昭甫說，先前初估損失金額包括營運票收、附屬廣告減少及成立事故調查委員會等費用，約1.5億元的損失，但因營運票收部分還不夠精準，將在正式通車重新估算後，再以正式金額求償。

台中捷運 公車 iBike

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