潭子聚興產業園區南側路寬窄 民代爭取闢建聯外道路

台中市潭子聚興產業園區開發完成後，園區北側道路寬幅達10公尺，但南側銜接潭興路一段258巷，路寬僅4至6公尺，未來園區啟用廠商進駐後，尖峰時段交通壅塞，且大車與機車爭道，容易發生事故，亟需拓寬改善。經濟部工業局同意優先納入補助闢建聯外道路，今年底可辦理發包，預計明年8月底前完工。

中市府經發局副局長李逸安說，潭興路一段258巷及潭興路口處，路寬只有4至6公尺，必須一併拓寬至10公尺，總長1200公尺，一旦連通、拓寬，未來園區啟用後，車流可以順暢，提升交通安全。

不過拓寬工程涉及台糖及國產署、農田水利署台中管理處用地，立委楊瓊瓔與各單位多次溝通協調，台糖公司同意配合出具土地同意書，農田水利署台中管理處也配合拓寬工程辦理，另國產署同意配合市府辦理無償撥用，拓寬後的道路，後續由市府負責維護管理。

經濟部工業局表示，該聯外道路開闢工程總經費8000萬元，經濟部將補助82％、共6560萬元，其餘1440萬元由市府編列預算籌措支應，若有涉及用地費，需由市府負擔。為縮短闢建時程，請中市府研議採協議價購模式來取得用地。