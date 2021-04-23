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潭子聚興產業園區南側路寬窄 民代爭取闢建聯外道路

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市潭興路一段258巷及潭興路口處，路寬只有4至6公尺，未來潭子聚興產業園區啟用廠商進駐後恐交通壅塞。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭興路一段258巷及潭興路口處，路寬只有4至6公尺，未來潭子聚興產業園區啟用廠商進駐後恐交通壅塞。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子聚興產業園區開發完成後，園區北側道路寬幅達10公尺，但南側銜接潭興路一段258巷，路寬僅4至6公尺，未來園區啟用廠商進駐後，尖峰時段交通壅塞，且大車與機車爭道，容易發生事故，亟需拓寬改善。經濟部工業局同意優先納入補助闢建聯外道路，今年底可辦理發包，預計明年8月底前完工。

中市府經發局副局長李逸安說，潭興路一段258巷及潭興路口處，路寬只有4至6公尺，必須一併拓寬至10公尺，總長1200公尺，一旦連通、拓寬，未來園區啟用後，車流可以順暢，提升交通安全。

不過拓寬工程涉及台糖及國產署、農田水利署台中管理處用地，立委楊瓊瓔與各單位多次溝通協調，台糖公司同意配合出具土地同意書，農田水利署台中管理處也配合拓寬工程辦理，另國產署同意配合市府辦理無償撥用，拓寬後的道路，後續由市府負責維護管理。

經濟部工業局表示，該聯外道路開闢工程總經費8000萬元，經濟部將補助82％、共6560萬元，其餘1440萬元由市府編列預算籌措支應，若有涉及用地費，需由市府負擔。為縮短闢建時程，請中市府研議採協議價購模式來取得用地。

賴朝國表示，聯外道路闢建後，將有效紓解產業園區廠商進駐後整體路網的運輸效率，並保障用路人安全。立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益說，拓寬道路的經費已獲經濟部工業局同意優先納入補助辦理，並感謝台糖公司及大漢技術學院對用地的協助及提供，改善計畫正執行中，今年底可以辦理發包，預計明年8月底前完工。

立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日邀集相關單位前往會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日邀集相關單位前往會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供

楊瓊瓔 國產署 台中市

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