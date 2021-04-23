台灣智慧營運塔怎麼蓋？議員建議BOT委屈稱「台中102」

台中市議員李中今天抨擊市政府「台灣智慧營運塔」目前先興建再OT的規劃根本就是在浪費公帑，台中市現階段的財政又不是非常好，七期商辦大樓一堆都租不出去，與其花大錢又蓋一棟辦公大樓，要不就恢復「台灣塔」地標建築，不然就像台北101大樓那般設定地上權，直接BOT就好，委屈一點取名「台中102」。

李中表示，台灣塔當年興建的目的，是要結合城市產業、文化與觀光，我們要的是利用醒目的地標，吸引國內外的業者與觀光客前來，而不是搞一個好聽的智慧營運塔，卻連基本的5G基礎設施都沒有。

李中說，現在台中市到處都有辦公大樓，市政府如果沒有能力經營管理，卻還要花76億元蓋幫人家蓋一棟辦公大樓然後再OT出租，這實在是很窩囊的事情，如果是這樣不如不要自己蓋，可以像台北101大樓，直接設定地上權，用BOT的方式，讓廠商來幫我們蓋地標建築，我們不用出錢還可以使用或收租；「假使蓋個102層樓，那就委屈一點叫台中102大樓」。

台中市住宅發展工程處表示，市長盧秀燕汲取前市長胡志強、林佳龍的政策優點，納入地標精神及經濟效益，兼顧地方發展潛力，目標打造符合民眾需求的「台灣智慧營運塔」。

住發處表示，究竟要政府辦理、OT經營策略、BOT廠商協助興建，三種皆是研議方案，市府將邀集知名數位產業團隊、中部相關工商產業共同研商未來定位，由經發局爭取經費辦理可行性評估及先期規劃，完成定位規劃後將接續編列經費，由都發局辦理設計興建，打造符合民眾需求具內涵的地標性建築。