快訊

謝長廷再為福島輻汙水強力護航 「助日」自走砲綠營都攔不住

上帝視角看大旱下的水庫 滾滾黃沙如大漠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣智慧營運塔怎麼蓋？議員建議BOT委屈稱「台中102」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議員李中今天抨擊市政府「台灣智慧營運塔」目前先興建再OT的規劃根本就是在浪費公帑，要不就恢復「台灣塔」地標建築，不然就像台北101大樓那般設定地上權，直接BOT就好，取名「台中102」。記者喻文玟／攝影
台中市議員李中今天抨擊市政府「台灣智慧營運塔」目前先興建再OT的規劃根本就是在浪費公帑，要不就恢復「台灣塔」地標建築，不然就像台北101大樓那般設定地上權，直接BOT就好，取名「台中102」。記者喻文玟／攝影

台中市議員李中今天抨擊市政府「台灣智慧營運塔」目前先興建再OT的規劃根本就是在浪費公帑，台中市現階段的財政又不是非常好，七期商辦大樓一堆都租不出去，與其花大錢又蓋一棟辦公大樓，要不就恢復「台灣塔」地標建築，不然就像台北101大樓那般設定地上權，直接BOT就好，委屈一點取名「台中102」。

李中表示，台灣塔當年興建的目的，是要結合城市產業、文化與觀光，我們要的是利用醒目的地標，吸引國內外的業者與觀光客前來，而不是搞一個好聽的智慧營運塔，卻連基本的5G基礎設施都沒有。

李中說，現在台中市到處都有辦公大樓，市政府如果沒有能力經營管理，卻還要花76億元蓋幫人家蓋一棟辦公大樓然後再OT出租，這實在是很窩囊的事情，如果是這樣不如不要自己蓋，可以像台北101大樓，直接設定地上權，用BOT的方式，讓廠商來幫我們蓋地標建築，我們不用出錢還可以使用或收租；「假使蓋個102層樓，那就委屈一點叫台中102大樓」。

台中市住宅發展工程處表示，市長盧秀燕汲取前市長胡志強、林佳龍的政策優點，納入地標精神及經濟效益，兼顧地方發展潛力，目標打造符合民眾需求的「台灣智慧營運塔」。

住發處表示，究竟要政府辦理、OT經營策略、BOT廠商協助興建，三種皆是研議方案，市府將邀集知名數位產業團隊、中部相關工商產業共同研商未來定位，由經發局爭取經費辦理可行性評估及先期規劃，完成定位規劃後將接續編列經費，由都發局辦理設計興建，打造符合民眾需求具內涵的地標性建築。

台中市 建築 BOT

延伸閱讀

24層雙塔地標 五股洲子洋「天空之邑」再創高峰

要求焚化廠BOT合約保彈性 高雄議員促垃圾減量趨勢納考量

1億餘元重建 彰縣和美高中勤美樓與圖資大樓落成

聯上集團插旗墾丁蓋飯店 地底滿是珊瑚礁自然寶藏

相關新聞

潭子聚興產業園區南側路寬窄 民代爭取闢建聯外道路

台中市潭子聚興產業園區開發完成後，園區北側道路寬幅達10公尺，但南側銜接潭興路一段258巷，路寬僅4至6公尺，未來園區啟...

中市社宅能否達標？ 盧秀燕宣告：任內興辦拚5千戶

台中市政府推動社會住宅被市議員質疑是否能達成5000戶完工目標，市長盧秀燕今天表示，她上任後力拚任內完工或興建中的好宅目...

台灣智慧營運塔怎麼蓋？議員建議BOT委屈稱「台中102」

台中市議員李中今天抨擊市政府「台灣智慧營運塔」目前先興建再OT的規劃根本就是在浪費公帑，台中市現階段的財政又不是非常好，...

回收廠堆雜物占用道路 中市府斷水電強制清除「路霸」

台中市大甲區文曲路一家資源回收廠，長期於道路及民地堆放廢棄物，迫使學童上下學走快車道，居民車輛難以通行。台中市府環保局、...

國際蘭馨交流協會！ 「花木蘭們」助姊姊妹妹站起來圓夢

國際蘭馨交流協會中華民國總會總監王玉餘今天說，國際蘭馨交流協會為聯合國承認的國際非政府組織婦女服務社團，成員如「花木蘭」...

台中7口深水井重新啟用 議員憂是否還有三氯乙烯汙染

水情吃緊，台中市政府陸續協助自來水公司開鑿水井。台中市國民黨議員楊正中關心，之前自來水公司封了台中市7口深水井，封井原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。