回收廠堆雜物占用道路 中市府斷水電強制清除「路霸」

台中市大甲區文曲路一家資源回收廠，長期於道路及民地堆放廢棄物，迫使學童上下學走快車道，居民車輛難以通行。台中市府環保局、經發局及警察多次勸說並開罰，業者仍不為所動，市府今日依法執行斷水斷電，後續廢棄物占用道路影響交通安全，將由環保局依廢棄物清理法等相關規定續行清理。

大甲區一家資源回收廠業者長期堆放廢棄物，影響行車安全，當地里民向台中市議員吳敏濟陳情，上月31日吳敏濟前往會勘，大甲警分局也當場開單告發，勒令廠商2日內清除，但業者未配合，甚至堆置更多廢棄物於道路及民地，相當囂張。

吳敏濟表示，該業者不僅將廢棄物堆放於道路兩旁及交叉路口，甚至連私有地未經地主許可也都放，要求市府依法將其斷水斷電，並請環保局立即清除堆置於道路及路口廢棄物，以維護學童及用路人安全。

經發局指出，該工廠從事塑膠廢料回收再製，於今年2月中左右搬入該址，屬新設的未登記工廠，工廠於道路兩側及周邊空地堆放所回收廢棄物，影響居民行車安全，尤其旁邊約100公尺距離即是文武國小，是孩童上下學必經之路，造成學童上下學時與車爭道，險象環生。經發局日前已依違法工廠管理輔導法勒令停工，複查時發現業者仍未改善，今日依法前往現場執行斷水斷電。

環保局稽查大隊隊長羅文龍表示，近日已請示承辦檢察官，經指示已無證據保全，將函命行為人限期清除改善，限期未改善，環保局將執行代履行作業。另占用道路部分，事涉用路人行車安全，需盡速清除，環保局今日下午前往現場要求業者將堆置物移入廠內，業者若拒不配合，將配合警察局依路霸條款強制清除。