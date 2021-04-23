中市社宅能否達標？ 盧秀燕宣告：任內興辦拚5千戶

台中市政府推動社會住宅被市議員質疑是否能達成5000戶完工目標，市長盧秀燕今天表示，她上任後力拚任內完工或興建中的好宅目標為5000戶，今年度興辦戶數將可達5108戶。

台中市議會今天進行專案報告，台中市議員謝明源、陳文政、賴義鍠、黃馨慧、陳成添、陳廷秀、王立任、賴佳微、陳淑華、邱素貞、李中等人均關心社會住宅規劃與新建進度。

邱素貞指出，盧秀燕信誓旦旦宣稱，要在2022年完成5008戶社會住宅，但先前台中市住宅處網站公告多處社宅完工日期，竟然是2023年，質疑是否能夠確保5008戶社會住宅，能在2022年任期結束內完成。

陳淑華表示，盧秀燕於2019年5月在臉書、市政府的新聞稿都發文，正式宣告要在2022年5000戶社會住宅「完工」，她質疑此番說法已經跳票。

謝明源認為，盧秀燕對興建社會住宅不夠積極，甚至把社會住宅基地賣掉，至今才只完工891戶含規劃在內共5965戶，在六都是被評比為開倒車，只贏台南市一些而已。

李中說，中央與各縣市政府在社會住宅議題上，都陷入一個誤區，認為要蓋越多越好，但實際上，真正的關鍵是入住社宅者是否有能力在居住期間存夠購屋頭期款。

盧秀燕強調，她上任後力拚任內完工或興建中的好宅目標為5000戶，且不是規劃，而是實際執行，今年度興辦戶數將可達5108戶，提早達成4年5000戶目標。