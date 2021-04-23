快訊

謝長廷再為福島輻汙水強力護航 「助日」自走砲綠營都攔不住

上帝視角看大旱下的水庫 滾滾黃沙如大漠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市社宅能否達標？ 盧秀燕宣告：任內興辦拚5千戶

中央社 / 台中23日電

台中市政府推動社會住宅被市議員質疑是否能達成5000戶完工目標，市長盧秀燕今天表示，她上任後力拚任內完工或興建中的好宅目標為5000戶，今年度興辦戶數將可達5108戶。

台中市議會今天進行專案報告，台中市議員謝明源、陳文政、賴義鍠、黃馨慧、陳成添、陳廷秀、王立任、賴佳微、陳淑華、邱素貞、李中等人均關心社會住宅規劃與新建進度。

邱素貞指出，盧秀燕信誓旦旦宣稱，要在2022年完成5008戶社會住宅，但先前台中市住宅處網站公告多處社宅完工日期，竟然是2023年，質疑是否能夠確保5008戶社會住宅，能在2022年任期結束內完成。

陳淑華表示，盧秀燕於2019年5月在臉書、市政府的新聞稿都發文，正式宣告要在2022年5000戶社會住宅「完工」，她質疑此番說法已經跳票。

謝明源認為，盧秀燕對興建社會住宅不夠積極，甚至把社會住宅基地賣掉，至今才只完工891戶含規劃在內共5965戶，在六都是被評比為開倒車，只贏台南市一些而已。

李中說，中央與各縣市政府在社會住宅議題上，都陷入一個誤區，認為要蓋越多越好，但實際上，真正的關鍵是入住社宅者是否有能力在居住期間存夠購屋頭期款。

盧秀燕強調，她上任後力拚任內完工或興建中的好宅目標為5000戶，且不是規劃，而是實際執行，今年度興辦戶數將可達5108戶，提早達成4年5000戶目標。

社會住宅 盧秀燕 台中市

延伸閱讀

台中世界蘭展明日雲端綻放 盧秀燕：歡迎線上參觀

賣配餘地挨批 盧秀燕嗆非市有地

2050年零碳排 盧秀燕：樂見中央攜手努力打造潔淨家園

賣抵費地「雙標？」 綠營誇陳其邁好棒批盧秀燕賣祖產

相關新聞

潭子聚興產業園區南側路寬窄 民代爭取闢建聯外道路

台中市潭子聚興產業園區開發完成後，園區北側道路寬幅達10公尺，但南側銜接潭興路一段258巷，路寬僅4至6公尺，未來園區啟...

中市社宅能否達標？ 盧秀燕宣告：任內興辦拚5千戶

台中市政府推動社會住宅被市議員質疑是否能達成5000戶完工目標，市長盧秀燕今天表示，她上任後力拚任內完工或興建中的好宅目...

台灣智慧營運塔怎麼蓋？議員建議BOT委屈稱「台中102」

台中市議員李中今天抨擊市政府「台灣智慧營運塔」目前先興建再OT的規劃根本就是在浪費公帑，台中市現階段的財政又不是非常好，...

回收廠堆雜物占用道路 中市府斷水電強制清除「路霸」

台中市大甲區文曲路一家資源回收廠，長期於道路及民地堆放廢棄物，迫使學童上下學走快車道，居民車輛難以通行。台中市府環保局、...

國際蘭馨交流協會！ 「花木蘭們」助姊姊妹妹站起來圓夢

國際蘭馨交流協會中華民國總會總監王玉餘今天說，國際蘭馨交流協會為聯合國承認的國際非政府組織婦女服務社團，成員如「花木蘭」...

台中7口深水井重新啟用 議員憂是否還有三氯乙烯汙染

水情吃緊，台中市政府陸續協助自來水公司開鑿水井。台中市國民黨議員楊正中關心，之前自來水公司封了台中市7口深水井，封井原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。