快訊

謝長廷再為福島輻汙水強力護航 「助日」自走砲綠營都攔不住

上帝視角看大旱下的水庫 滾滾黃沙如大漠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際蘭馨交流協會！ 「花木蘭們」助姊姊妹妹站起來圓夢

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
國際蘭馨交流協會中華民國總會成員如「花木蘭」般組織起來，群策群力為婦女、女孩發聲與圓夢。記者趙容萱／攝影
國際蘭馨交流協會中華民國總會成員如「花木蘭」般組織起來，群策群力為婦女、女孩發聲與圓夢。記者趙容萱／攝影

國際蘭馨交流協會中華民國總會總監王玉餘今天說，國際蘭馨交流協會為聯合國承認的國際非政府組織婦女服務社團，成員如「花木蘭」般組織起來，為婦女、女孩發聲與圓夢。2021年台灣專區年會4月26日上午9時20分將在台中市林酒店登場，以「愛、感動、感謝」為主題揭開序幕，邀請獲頒美洲聯盟「實現妳的夢想獎」專區第一名王昭文、第二名賴佳利分享心路歷程，也邀請「蘭馨愛．讓夢想起飛」獲獎助學金的國立台灣體育運動大學女學生劉靜慧、台中科技大學護理系女學生蔡亞璇代表致詞。

國際蘭馨交流協會中華民國總會首任總監為蔡鈴蘭說，國際蘭馨交流協會世界總會為國際婦女組織，創立於1921年，組織遍布全球122國、會員數逾7.5萬人，我國於1992年2月由日本南區總會輔導，分別於台北、台中、高雄成立3個分會，1996年於內政部登記為「國際蘭馨交流協會中華民國總會」，希望會員如「花木蘭」般為婦女、女孩發聲，至今推展會務30年，現任總監為王玉餘、監事長鍾千惠、秘書長王智玲、財務長詹秋燕，全國有40分會、會員數1900人。

王玉餘說，國際蘭馨交流協會自1972年透過「實現妳的夢想獎」爲擔負家中主要經濟來源的婦女提供現金獎勵，幫助她們透過教育改善生活，每年約1800名婦女獲得近300萬美元的現金資助，至今助3.3萬名婦女及其家庭獲得經濟獨立，翻轉人生。

王玉餘指出，國際蘭馨交流協會中華民國總會每年幫助至少40名婦女獲資助圓夢；2013年起也結合全國分會推出「蘭馨愛．讓夢想起飛」國立清寒女大學生助學方案，助績優女學生繼續升學，實現夢想。

夢想

延伸閱讀

北市試辦國中免費發放衛生棉 議員：應設衛生棉販賣機

是台灣優先？還是多元優先？我們同樣面臨了抉擇

影／生理期換裝遲到 女學生遭老師鎖門「學狗叫才能入內」

女學生路中間綁鞋帶遭車輾多處骨折 司機：視線盲區沒看到

相關新聞

潭子聚興產業園區南側路寬窄 民代爭取闢建聯外道路

台中市潭子聚興產業園區開發完成後，園區北側道路寬幅達10公尺，但南側銜接潭興路一段258巷，路寬僅4至6公尺，未來園區啟...

中市社宅能否達標？ 盧秀燕宣告：任內興辦拚5千戶

台中市政府推動社會住宅被市議員質疑是否能達成5000戶完工目標，市長盧秀燕今天表示，她上任後力拚任內完工或興建中的好宅目...

台灣智慧營運塔怎麼蓋？議員建議BOT委屈稱「台中102」

台中市議員李中今天抨擊市政府「台灣智慧營運塔」目前先興建再OT的規劃根本就是在浪費公帑，台中市現階段的財政又不是非常好，...

回收廠堆雜物占用道路 中市府斷水電強制清除「路霸」

台中市大甲區文曲路一家資源回收廠，長期於道路及民地堆放廢棄物，迫使學童上下學走快車道，居民車輛難以通行。台中市府環保局、...

國際蘭馨交流協會！ 「花木蘭們」助姊姊妹妹站起來圓夢

國際蘭馨交流協會中華民國總會總監王玉餘今天說，國際蘭馨交流協會為聯合國承認的國際非政府組織婦女服務社團，成員如「花木蘭」...

台中7口深水井重新啟用 議員憂是否還有三氯乙烯汙染

水情吃緊，台中市政府陸續協助自來水公司開鑿水井。台中市國民黨議員楊正中關心，之前自來水公司封了台中市7口深水井，封井原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。