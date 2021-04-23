國際蘭馨交流協會！ 「花木蘭們」助姊姊妹妹站起來圓夢

國際蘭馨交流協會中華民國總會總監王玉餘今天說，國際蘭馨交流協會為聯合國承認的國際非政府組織婦女服務社團，成員如「花木蘭」般組織起來，為婦女、女孩發聲與圓夢。2021年台灣專區年會4月26日上午9時20分將在台中市林酒店登場，以「愛、感動、感謝」為主題揭開序幕，邀請獲頒美洲聯盟「實現妳的夢想獎」專區第一名王昭文、第二名賴佳利分享心路歷程，也邀請「蘭馨愛．讓夢想起飛」獲獎助學金的國立台灣體育運動大學女學生劉靜慧、台中科技大學護理系女學生蔡亞璇代表致詞。

國際蘭馨交流協會中華民國總會首任總監為蔡鈴蘭說，國際蘭馨交流協會世界總會為國際婦女組織，創立於1921年，組織遍布全球122國、會員數逾7.5萬人，我國於1992年2月由日本南區總會輔導，分別於台北、台中、高雄成立3個分會，1996年於內政部登記為「國際蘭馨交流協會中華民國總會」，希望會員如「花木蘭」般為婦女、女孩發聲，至今推展會務30年，現任總監為王玉餘、監事長鍾千惠、秘書長王智玲、財務長詹秋燕，全國有40分會、會員數1900人。

王玉餘說，國際蘭馨交流協會自1972年透過「實現妳的夢想獎」爲擔負家中主要經濟來源的婦女提供現金獎勵，幫助她們透過教育改善生活，每年約1800名婦女獲得近300萬美元的現金資助，至今助3.3萬名婦女及其家庭獲得經濟獨立，翻轉人生。

王玉餘指出，國際蘭馨交流協會中華民國總會每年幫助至少40名婦女獲資助圓夢；2013年起也結合全國分會推出「蘭馨愛．讓夢想起飛」國立清寒女大學生助學方案，助績優女學生繼續升學，實現夢想。