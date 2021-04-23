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台中7口深水井重新啟用 議員憂是否還有三氯乙烯汙染

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市政府陸續協助自來水公司開鑿水井，台中市國民黨議員楊正中希望經發局、環保局對水源要進行檢測，確定沒有汙染。記者喻文玟／攝影
台中市政府陸續協助自來水公司開鑿水井，台中市國民黨議員楊正中希望經發局、環保局對水源要進行檢測，確定沒有汙染。記者喻文玟／攝影

水情吃緊，台中市政府陸續協助自來水公司開鑿水井。台中市國民黨議員楊正中關心，之前自來水公司封了台中市7口深水井，封井原因為當初檢測地下水有三氯乙烯的汙染，詢問中市府是否知情或有無參與重啟？台中市經發局長張峯源說，「沒有和水公司一起決定重新啟用」，跟環保局對水源都會檢測。

楊正中感嘆，中央愈抗旱，地方愈缺水，但病急不能亂投醫。水公司之前在台中市封閉7口深水井，被封井的台中公園深水井這次重新啟用，當初是因檢測出地下水有三氯乙烯的汙染才封井，他詢問經發局是否有參與啟用決策？

經發局長張峯源表示，沒有參與重啟深水井的決策，都是水公司的決定，但重新啟用環保局對水源都會檢測。

楊正中強調，如今要重新啟用，請問市府務必要確保用水安全，才可以提供給市民取用。他也呼籲市政府應針對所有地下水井進行全面水質檢測，免得中央鑿井，水質出問題，又要地方背黑鍋。

台中市 地下水 水質

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