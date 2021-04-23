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沃旭陸上變電站首度曝光 設置3公里涵洞確保輸電穩定
離岸風電業者沃旭能源已展開900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上建造工程，預計明年起進行風機安裝，目前已完成兩座陸上變電站主建築物土木工程，今天首度曝光變電站最新建造過程，考量台灣氣候條件，沃旭為陸上電纜建造長達3公里的巨大涵洞，確保輸送電時的穩定性。
沃旭能源台灣總經理汪欣潔說，大彰化東南及西南第一階段離岸風場距岸50公里，風場海上發電透過3條輸出海纜，和陸上變電站設備併接，經機電設備降壓，再透過設置在涵洞的電纜設備並聯到台電的變電站。
工程原本預計12月將電網準備好與台電並聯，但因目前合作順暢，變電土木工程都完成差不多，接下來將所有大型機電設備進駐和管線安裝，若環安衛都順利，預計機電設備安裝和測試可以提早到11月完成。
大彰化東南及西南第一階段離岸風場預計於2022年完成建造，將可提供綠電給100萬家戶，兩座陸上變電站併網容量分別為600MW及300MW，海上設置約110支風機來發電，歐洲大多數陸上變電站設施都是直接建造在室外，沒有水泥建築物遮蔽，因應台灣環境氣候，沃旭建置3到5米深的涵洞讓電纜經過，確保電力順利送到台電變電站。
汪欣潔說，目前開發中的風場還有大彰化西南第二階段以及西北，已經與台積電簽訂企業購售電契約，預計將於2025年建造、2026年商轉，目前全力加速推進時程，希望早日提供慮電給企業客戶。沃旭也會參加政府下一階段的開發競標，包括大彰化東北以及旭風一號、二號、三號離岸風電計畫，希望持續帶動地方經濟效益，與台灣一起達成能源轉型目標。
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