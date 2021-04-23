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沃旭陸上變電站首度曝光 設置3公里涵洞確保輸電穩定

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
大彰化東南及西南第一階段離岸風場設置涵洞保護電纜，確保輸送電時的穩定性。記者林敬家／攝影
大彰化東南及西南第一階段離岸風場設置涵洞保護電纜，確保輸送電時的穩定性。記者林敬家／攝影

離岸風電業者沃旭能源已展開900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上建造工程，預計明年起進行風機安裝，目前已完成兩座陸上變電站主建築物土木工程，今天首度曝光變電站最新建造過程，考量台灣氣候條件，沃旭為陸上電纜建造長達3公里的巨大涵洞，確保輸送電時的穩定性。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔說，大彰化東南及西南第一階段離岸風場距岸50公里，風場海上發電透過3條輸出海纜，和陸上變電站設備併接，經機電設備降壓，再透過設置在涵洞的電纜設備並聯到台電的變電站。

工程原本預計12月將電網準備好與台電並聯，但因目前合作順暢，變電土木工程都完成差不多，接下來將所有大型機電設備進駐和管線安裝，若環安衛都順利，預計機電設備安裝和測試可以提早到11月完成。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場預計於2022年完成建造，將可提供綠電給100萬家戶，兩座陸上變電站併網容量分別為600MW及300MW，海上設置約110支風機來發電，歐洲大多數陸上變電站設施都是直接建造在室外，沒有水泥建築物遮蔽，因應台灣環境氣候，沃旭建置3到5米深的涵洞讓電纜經過，確保電力順利送到台電變電站。

汪欣潔說，目前開發中的風場還有大彰化西南第二階段以及西北，已經與台積電簽訂企業購售電契約，預計將於2025年建造、2026年商轉，目前全力加速推進時程，希望早日提供慮電給企業客戶。沃旭也會參加政府下一階段的開發競標，包括大彰化東北以及旭風一號、二號、三號離岸風電計畫，希望持續帶動地方經濟效益，與台灣一起達成能源轉型目標。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場陸上變電站位在彰濱工業區崙尾段，透過機電設備將高壓電醬鴨輸送。記者林敬家／攝影
大彰化東南及西南第一階段離岸風場陸上變電站位在彰濱工業區崙尾段，透過機電設備將高壓電醬鴨輸送。記者林敬家／攝影
大彰化東南及西南第一階段離岸風場設置涵洞保護電纜，確保輸送電時的穩定性，今天首度曝光。記者林敬家／攝影
大彰化東南及西南第一階段離岸風場設置涵洞保護電纜，確保輸送電時的穩定性，今天首度曝光。記者林敬家／攝影

台電 建築 台積電

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