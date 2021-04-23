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為台灣觀光打拚 李吉田、李浩瑋父子同獲觀光局表揚

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田（右），熱心推展台灣觀光，獲得台灣觀光貢獻獎肯定。圖／讀者提供
中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田（右），熱心推展台灣觀光，獲得台灣觀光貢獻獎肯定。圖／讀者提供

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田在新冠疫情衝擊下，仍致力推動國內旅遊與溫泉觀光，兒子李浩瑋則擔任泰雅渡假村營運部經理，父子同心推展觀光，分別獲觀光節台灣觀光貢獻獎、優良觀光產業從業人員獎，父子兩同台獲獎，成為觀光界佳話。

李吉田是泰雅渡假村總經理，曾任行政院觀光推動委員會委員、台灣觀光遊樂區協會理事長、台旅會董事、台灣觀光協會董事等職務，並連任中華民國溫泉觀光協會理事長，他整合觀光、旅宿業者為台灣觀光打拚，是幕後重要推手。

李浩瑋子承父業參與泰雅渡假村經營，也是南投縣北港溪溫泉觀光協會理事長，他以年輕人創意思維，結合相關民宿、溫泉、咖啡產業共同行銷，並負責南投溫泉季及咖啡季等活動，讓泰雅渡假村獲得觀光局十大好湯最佳CP值獎。

新冠疫情發生前，父子和南投縣觀光業者前往國內外推展國民旅遊市場、入境業務推廣交流；並透過各個活動、宣傳、媒合會及整合行銷的模式，積極地開發新市場，打開台灣觀光的國際市場。

去年新冠疫情大流行，李吉田也利用疫情淡季，和同業改善各項硬體設施，提供不同的旅遊環境及設施，讓國內旅遊更深入多元。

今年觀光節頒獎，李吉田、李浩瑋父子同時獲獎，交通部觀光局長張錫聰頒獎時表示，父子同台領獎是觀光節表揚首例，相當難得。

李吉田說，國內觀光旅遊面對疫情和國際旅遊市場變化， 已不再業者單打獨鬥，需要持續整合各觀光產業、共同合作、行銷、資源共享，提供遊客更好的旅遊體驗，才能讓台灣觀光業永續經營。

泰雅渡假村營運經理李浩瑋（右）獲觀光局優良觀光產業從業人員獎。圖／讀者提供
泰雅渡假村營運經理李浩瑋（右）獲觀光局優良觀光產業從業人員獎。圖／讀者提供
李吉田（右）、李浩瑋（左）在台灣觀光節接受表揚，父子一起為台灣觀光打拚，獲得觀光局肯定。圖／讀者提供
李吉田（右）、李浩瑋（左）在台灣觀光節接受表揚，父子一起為台灣觀光打拚，獲得觀光局肯定。圖／讀者提供

溫泉季 疫情 觀光局

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