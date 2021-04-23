擺脫疫情糾纏 彰化康乃馨今年已賣出10萬枝後勢看好

彰化縣田尾鄉是康乃馨全國最大產區，縣政府和鄉農會合推母親節活動，今天在田尾鄉花田舉辦「花現美好馨情」行銷推廣康乃馨，今年擺脫疫情作祟，截至目前，田尾鄉農會已為農民售出約10萬多枝康乃馨，產季到母親節過後一周結束，「有花堪買直須買」，民眾應把握花期購買。

縣政府和田尾鄉農會在青農董韋志的康乃馨花田，舉辦年度康乃馨行銷活動，邀請員林市侯惠鈴舞團團員擔任花仙子為活動增色，縣長王惠美、議長謝典林、田尾鄉農會理事長楊春枝、常務監事傅旺歷、總幹事吳政憲一齊下田採花，在會場插花，示範最常見的康乃馨切花布置法。

王惠美說，全台康乃馨種植面積約43.3公頃，田尾39.4公頃，約占全台產量90%，不但是全國最大的康乃馨產區，品種多達60餘種，顏色從紅、橙、黃、紫、粉、白到混色，五顏六色多采多姿，歸功農改場和花農持續精進栽培技術，提供質量俱佳的花卉供應全國，去年受疫情影響，彰化縣田尾鄉農會開發康乃馨直銷業務，協助農民銷售康乃馨20萬枝，今年截至目前行銷10餘萬枝。

田尾鄉農會總幹事吳政憲歡迎民眾多買康乃馨幫忙農民，他感謝農改良場指導栽培、防治病蟲害讓花卉更漂亮，他也感謝縣長王惠美想出點子，田尾鄉農會已與雄獅旅行社接洽進行異業合作，目前已有30多團成行將參觀田尾花卉產區。

田尾鄉長林守政表示，感謝青農「小董」用心規畫休閒產業，朝向多元化發展，結合花卉產業跟觀光休閒，讓文創及美食在田尾生根，希望未來吸引更多青年返鄉工作，讓田尾經濟更加繁榮。

董韋志和兄弟合力經營花田，今年兩公頃的觀光花田分為草皮區、薰衣草步道、康乃馨6分田地最大，還有新品種菊花、溫室非洲菊，購買100元康乃馨免費入場遊玩。