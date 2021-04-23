中寮鄉山區農路、排水溝老舊坍方 林明溱會勘改善

南投縣中寮鄉地勢東高西低，分屬集集大山、九份二山一部分，地形崎嶇交通不便，南投縣長林明溱今天會勘中寮鄉農水路，聽取民眾陳情，決定投入近千萬元經費改善永福、廣福、崁頂、清水及和興村等10處農路、擋土橋、排水溝及野溪護岸補強工程，改善民宅和交通安全。

林明溱今天由特助林儒彬、縣議員唐曉棻、張永輝、李洲忠及鄉長廖宜賢等人陪同，會勘中寮鄉偏遠地區。永福村仙峰巷居民陳情，聚落排水溝老舊淤積造成阻塞，日益嚴重且發臭，希望縣府協助改善。林明溱表示，鄉公所已在施作前段排水溝工程，後段工程經費由縣府出資135萬元，由公所發包施工，儘速改善。

廣福村番仔寮坑農路擋土牆為石頭堆砌，已有多處坍塌，這條農路為廣福村重要聯絡道路，林明溱要求工務處敲除25公尺長的舊牆重新施作擋土牆，確保居民出入安全。廣福村長瀨水溝整修及番仔寮坑野溪護岸邊坡塌陷及護岸龜裂坍方，居民出入不便，也影響農作種植，林明溱指示農業處盡快設計發包改善。