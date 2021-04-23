台中世界蘭展明日雲端綻放 盧秀燕：歡迎線上參觀

台中市歷經10年爭取，終獲第23屆世界蘭花會議暨展覽主辦權，原訂2020年舉辦，受疫情影響到今日開幕，展場在台中花博外埔園區，中市府今年改以線上展覽模式舉辦，不開放民眾參觀，明日將全面線上開展供民眾觀賞，讓大家身歷其境享受百花齊放的虛擬體驗。

盧秀燕表示，第23屆世界蘭展在疫情中進行，非常不容易，蘭協團隊不眠不休、絞盡腦汁，在疫情中進行花卉運輸、設計、策劃，將展覽方式由實體轉為線上，這是前所未有、非常大的挑戰，但是蘭協成功了，成就世界蘭展在台中，歡迎大家線上參觀。

農委會主委陳吉仲說，世界蘭花會議暨展覽等同於蘭花界的奧林匹克，台灣爭取到第23屆世界蘭展主辦權之時，剛好搭配2018台中世界花卉博覽會，廣大運用既有資源。全世界蘭花最重要的生產基地在台灣，許多蘭花原生種也來自台灣，透過世界蘭花會議暨展覽，可讓台灣的蘭花被全世界看到，更上一層樓。

台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘說，世界蘭花會議是3年一度的大型會議及展覽，台灣從2005年申請舉辦，終於在2014年獲第23屆世界蘭花會議主辦權，原訂去年在台中花博外埔園區舉辦，卻因疫情延後到今年舉辦，不開放民眾參觀，以線上競賽及評審、數位展覽及線上會議的形式，建構出百花齊放的虛擬空間，不僅可線上欣賞，影像也可永久保存蘭花之美。