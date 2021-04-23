南投6月1日徵汙水處理費 民眾抱怨：沒考量城鄉落差

南投縣6月1日起開徵汙水處理費，首波徵收對象是已有汙水處理場的草屯、南崗、溪頭三地，居民反彈認為南投縣建設經費比都會區少，徵收費用卻一樣多，政府沒考慮城鄉差距。縣府表示，會加速南投、竹山、埔里三地汙水處理場和汙水接管，提升汙水處理比率，也減少民眾平均負擔費用。

南投縣工務處表示，中央要求各縣市，今年元旦起要同步徵收汙水處理費，沒有徵收的縣市，將提高汙水處理建設配合款比率；南投縣負擔比率是6％，若提高5％後變成11％，縣府每年得增加5000萬元負擔，而且，全縣汙水處理估計還得十多年才能完成，將導致相關建設落後。

已有汙水處理場的草屯、南崗、溪頭開徵處理費，居民反彈不小，有居民認為只接化糞池、廚房，也要同樣收費不合理。更多居民則認為南投縣建設經費、交通、公共設施比都會區少很多，徵收費卻和都會區一樣，政府沒考慮城鄉差距和居民所得等條件，對南投縣民不公平。

下水道科長許秋金說，「南投縣汙水下水道使用費徵收自治條例」在2003年就通過，縣府考量民情，並未向使用戶徵收汙水處理費。這次，縣府反映希望降低費用，但中央堅持使用者付費，要求徵收。縣府一方面調整徵收費用，一般戶每度費用5元，事業用戶每度10元，同時公告半年，延至6月1日徵收。