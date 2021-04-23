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河川排水淪垃圾場 彰縣府設天眼取締大刀開罰

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
民眾將廢棄物棄置彰化縣內河川排水周遭，縣府以科技執法揪出違規者。圖／彰化縣政府提供
民眾將廢棄物棄置彰化縣內河川排水周遭，縣府以科技執法揪出違規者。圖／彰化縣政府提供

彰化縣內多處河川排水過去因地點隱蔽時常成為民眾亂丟垃圾的垃圾場，彰化縣府近年大刀闊斧運用科技執法，透過移動式電眼監控，搭配自動車牌辨識系統揪出非法棄置垃圾民眾，自執行至今一年時間共查獲183件亂丟垃圾，違規者依「廢棄物清理法」處6000元罰鍰；情節重大者將依「水利法」處10萬元以上罰鍰。

科技執法至今，縣府發現有民眾於同一地點連丟數次，把排水當成自家垃圾桶，被連續裁罰近10萬元的罰款，甚至還有民眾將活生生的狗狗當成垃圾棄置，虐待動物又危害環境。

根據監控資料統計，亂丟垃圾以裝潢建材、家具、生活垃圾為大宗，顯示除了部分民眾無環保意識外，也有商家從其他縣市載運至縣內丟棄，將彰化當成垃圾場，誇張行徑讓人傻眼。

縣府從109年度開始於各髒亂熱點設置移動式攝影機蒐證，今年更擴大辦理，彰化縣府水資處指出，每年投入經費維護排水環境清除垃圾廢棄物，然而沒有公德心的民眾日益猖獗，透過蒐證的影片，天眼也隨著髒亂熱點區域變化位置，呼籲民眾切勿以身試法。

民眾將大型廢家具棄置在河川排水周遭，行徑囂張。圖／彰化縣政府提供
民眾將大型廢家具棄置在河川排水周遭，行徑囂張。圖／彰化縣政府提供
彰化縣內多處河川排水因地點隱蔽時常成為民眾亂丟垃圾的垃圾場，彰化縣府近年大刀闊斧運用科技執法。
彰化縣內多處河川排水因地點隱蔽時常成為民眾亂丟垃圾的垃圾場，彰化縣府近年大刀闊斧運用科技執法。

廢棄物 天眼

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