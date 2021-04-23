中捷有14站機車停車場 通車後剩松竹、九張犁免費停

台中捷運綠線4月25日中午12時正式通車，全線共14站附設轉乘捷運機車停車場，除了松竹站、九張犁站維持免費停車外，其餘12站機車停車場將配合通車開始收費，當日計次收費20元，持悠遊卡或悠遊聯名卡停車轉乘捷運可享停車費折扣每次3元。

中捷公司指出，停車優惠還有「單站月租」是長期優惠方案，費用每月300元；另至年底還有全線12站優惠月租方案可選擇，民眾可多加利用。

捷運綠線全線舊社站、市政府站、文心森林公園站、高鐵台中站無轉乘停車場，其餘14站均附設轉乘捷運機車停車場，4月25日正式通車後，除松竹站、九張犁站維持免費停車，其餘12站轉乘捷運機車停車場將開始收費，當日計次收費20元。

持悠遊卡或悠遊聯名卡停車轉乘捷運，在搭乘捷運出站後1小時內取車，並以同一張悠遊卡或悠遊聯名卡繳付停車費，可享停車優惠折扣每次3元。

單站月租的長期優惠方案，費用每月300元。另為回饋民眾，各收費轉乘捷運機車停車場今年4月25日起至12月31日止，更開放民眾首年最優惠月租方案，月繳400元即可停放全線12站機車轉乘停車場，相關優惠資訊及辦理方式可電洽竑穗興業「城市車旅」：（04）23019699。