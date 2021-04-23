扯！台中馬鞍壩放水廣播連播逾1小時 居民轟：還有水放嗎？

大甲溪上游馬鞍壩一帶今天上午6點半開始播放放水廣播，民眾抱怨廣播連續播放1個半小時，直到8點10分才停止，「德基水庫都沒水了還有水放嗎？」大甲溪發電廠對此表示，因廣播系統故障造成，維修人員已修復，強調並未實施放水作業。

大甲溪上游馬鞍壩一帶今早連續播放放水廣播，附近居民被吵醒，且持續播送1個半小時，連新社居民也聽得超清楚。有民眾抱怨「我已經知道要放水了，那你到底要廣播幾次的呢？」，質疑「德基水庫都沒水了還有水放嗎？聽到傻眼」，也有網友說「應該故障了吧～缺水期怎會放水？」

大甲溪發電廠表示，廣播通常會在放水前1小時及前5分鐘分別播送1次，如果有加大排洪量會再播送，今早連續播放1個多小時是因廣播系統電源切換異常，排洪門全閉訊號不見，維護人員已趕緊修復，強調沒有實施放水作業，後續會改善廠內的軟、硬體設備，避免類似情況再發生。