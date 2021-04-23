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滿山金黃美呆了 彰化花壇虎山巖金針花季登場

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海，已陸續綻放金黃花朵。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海，已陸續綻放金黃花朵。記者劉明岩／攝影

近年爆紅的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海，已陸續綻放金黃花朵，但要滿開則要等到5月初，金針花有「母親花」之稱，正好可趕上母親節盛開，屆時滿山金黃，美不勝收，預期花況比往年更佳，千萬不要錯過。

過去欣賞金針花海，一般都會想到東部的花蓮、台東，卻是十分偏遠，須趕著迢迢途程上山，才欣賞得到，而且是在8、9月才盛開，而花壇鄉虎山岩旁新興的金針花海景點，除趕到母親節前盛開外，而且就在平緩山坡，十分親民。

虎山岩是縣定古蹟，更是知名的信仰中心，約4年前，鄉公所將寺廟左側面積約5分地的山丘，種植約3萬多棵金針花，盛開時，所呈現金針花海繽紛美景，吸引大批遊客前往欣賞；花壇鄉夙有「茉莉花故鄉」的美譽，在虎山岩金針花海出名後，「花壇」之名更是相得益彰。

地主黃瑨基說，今年因為乾旱，濕度不止即會影響生長，因此花期比往年稍晚，「但會開就好」，目前已開了上百朵，5月起即可陸續大開，而母親節更將是極大值，可一直開到5月、6月以後，希望遊客賞花要依照動線，切莫踩踏及攀折花木。

虎山岩為了迎接遊客，已積極整地及布置景觀，還設置紅心造型框架供民眾拍照，往年金針花盛開時，賞花遊客絡繹於途，甚至造成大塞車，廟方除規畫停車場外，彰化分局今年也超前部署，除置交通指示牌，並規畫有替代道，必要時還有員警指揮。

彰化警分局表示，「2021花壇鄉虎山巖金針花季」花期從即日起至5月30日左右開放，為維護交通秩序，將彈性實施交通管制，彈性管制措施如下：

一、活動視當日交通狀況彈性管制，如車流量大時，請用路人遵守交通管制動線：於虎山巖風景區實施單向通車(虎山街與聽竹街口至大領巷與139線口)，由虎山街進入虎山巖風景區，沿大嶺巷由139線離開，居民不管制。

二、大客車於花季期間每逢周六、周日禁止進入虎山巖牌樓，請在虎山巖牌樓前空地（即岩竹社區發展協會旁）讓遊客下車步行，車輛請迴轉至泰元街遶經泰元工廠回轉停放泰元路旁。

三、本活動花壇鄉虎山巖管理委員會共規畫6處停車處所，另請遊客自停車場離開虎山巖風景區時，務必遵守管制方向，沿大嶺巷由139線方向離開。

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海，金針花有「母親花」之稱，正好可趕上母親節盛開，屆時滿山金黃，美不勝收，預期花況比往年更佳。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海，金針花有「母親花」之稱，正好可趕上母親節盛開，屆時滿山金黃，美不勝收，預期花況比往年更佳。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海，已陸續綻放金黃花朵。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海，已陸續綻放金黃花朵。記者劉明岩／攝影
花壇鄉虎山岩旁新興的金針花海景點，除趕到母親節前盛開外，而且就在平緩山坡，十分親民。記者劉明岩／攝影
花壇鄉虎山岩旁新興的金針花海景點，除趕到母親節前盛開外，而且就在平緩山坡，十分親民。記者劉明岩／攝影

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