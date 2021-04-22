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綠營民代籲早啟動中火燃氣機組 早改善台中空品

中央社 / 台中22日電

台中市去年PM2.5平均值15.4微克，創歷年新低。民進黨籍市議員批評，去年全國平均為15毫克，台中仍在標準之下不及格，呼籲市府早日啟動中火燃氣機組，早一天改善台中空污

台中市議會今天召開定期會，中市府進行施政報告，空污問題仍備受關注。民進黨籍市議員林德宇、張玉嬿、江肇國針對空污質詢。

盧秀燕表示，市府持續從各方面整治空污，包括將學校柴油鍋爐全面汰換為燃氣鍋爐，並推動火化場火化爐及空氣污染防治設備汰舊換新等多項措施，經市府努力，台中市去年PM2.5平均值15.4微克，創歷年新低。

林德宇指出，根據環保署監測資料，每年1到3月的空污季期間，台中的空氣品質越來越糟，今年2月的平均PM2.5濃度來到每立方公尺29.6微克，為近5年單月最高的數字；在最需要改善的空污季，中火已經減碳、減排，但數據卻顯示台中的空品更差。

張玉嬿指出，施政報告裡沒提到的是，去年全國平均值為15微克，中市在標準之下也算不及格，今年1到2月平均值是26.1微克，比去年同期增加14%；環保局解釋，空氣品質變差是全國一致性的嚴峻考驗，PM2.5年平均值15.4微克是市府的努力，而26.1微克就扯是地形氣候影響。

江肇國則說，PM2.5年平均值要維持在15微克或是再降低，就是要優先興建燃氣機組，早一天啟動燃氣機組，台中市的空污可早一天改善。

環保局說明，市府推動「藍天白雲行動計畫」，各項空污管制措施逐漸展現成效；根據環保署空品測站統計，台中市去年PM2.5平均值15.4微克，創歷年新低；空品不良日（AQI＞100）去年27天，相較108年44天減少17天，創歷年最少天數。

空污 PM2.5 台中市

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