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台中大甲西岐國小門窗受蝕嚴重 花790萬元汰換更新

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今日邀相關單位進行會勘，爭取總經費790萬元進行西岐國小門窗的汰換更新。圖／蔡其昌服務處提供
立法院副院長蔡其昌今日邀相關單位進行會勘，爭取總經費790萬元進行西岐國小門窗的汰換更新。圖／蔡其昌服務處提供

台中市大甲區西岐國小因鄰近海邊，教室門窗長年受海鹽侵蝕，多有變形及脫落情況。立法院副院長蔡其昌今日邀相關單位進行會勘，爭取總經費790萬元進行學校門窗的汰換更新，改善學校的教學品質。

西岐國小校長柳世麟說，過去學校門窗為塑鋼門材質久易變形，時有開啟困難、風切聲大甚至滲水的問題，造成師生日常生活上的困擾。

蔡其昌表示，西岐國小多年來因位處海邊，受東北季風影響，教室門窗多有脫落或是變形問題，對學校師生的教育環境存在安全疑慮，這次爭取790萬經費全面更換門窗，改善西岐國小的教學品質。立法院也已通過偏遠地區學校教育發展相關條例，希望台灣各界一起關心偏鄉的教育權益。

台中市議員施志昌說，西岐國小師生長年受到門窗掉落以及風切聲的困擾，對教學品質與校園安全都造成非常大的問題，這次經費要將全校的門窗都進行更換，讓孩子們能夠在更好的環境下念書。

台中市教育局國小教育科科長尤敦正表示，西岐國小門窗改善工程總經費790萬，教育部補助80%、市政府自籌20%，將會更新大小鋁窗216組以及鋁門窗組128組，預計今年8月底完工。

台中市 立法院 蔡其昌

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