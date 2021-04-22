日月潭新設一條涵碧文學步道 形塑12位文壇名家作品

日月潭耶穌堂原本就是愛情聖地，南投縣文化局和日月潭國家風景區順利完成一條「涵碧文學步道」，以「愛情」為主題，邀請岩上、向陽等12位國內文壇名家，創作十行詩或短文，並在步道沿途以鑄鐵碑牌或書冊呈現，環繞涵碧半島水濱，為日月潭增添現代詩情與藝文底蘊，映照靜謐的湖光山色。

南投副縣長陳正昇說，感謝日管處支持文化局的發想，讓涵碧文學步道開創南投縣觀光扎根文學底蘊的先河，由日管處負責步道碑牌施設，文化局邀請文學家共襄盛舉的充分合作下，讓日月潭導入創新的文學地景，增加以具象愛情詩文為主軸的旅遊深度，南投縣府更計劃擴大尋求合作對象，在縣內其它勝景打造更多文學步道。

日管處副處長廖錫標表示，日月潭是中外人士喜愛到訪的知名景點，亦是拍攝婚紗熱門地點，日管處過去打造「婚紗廣場」、「同心橋」、「愛的進行室」，如今又多了一處情侶可以共同造訪的文學步道，勢必再度形成一股風潮。

文化局長林榮森並指出，將文學作品化成碑牌，設置在涵碧步道沿途，使文字與地景做最佳結合，文化局更在詩文碑牌旁設置QR Code，只要掃碼即可連結作家朗讀作品的網路影音畫面，進一步拉近觀者與作品的親近感。