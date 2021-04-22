台中供油中心去年漏油 環保局緊盯推估漏油回收6成

台中市環保局去年公告「台中供油中心」是土壤及地下水汙染場址，並責成中油公司採取緊急應變措施，進行浮油回收井增設、回收、清除、監測及調查等工作，截至今年4月18日止，中油已回收101公秉浮油，環保局將持續督導中油公司辦理巡檢及監測，並追蹤改善進度。

2020年7月14日台中市環保局獲報，鄰近高美濕地的台中供油中心油管洩漏汙染土地，第一時間要求中油改善廠內2處汙染區域及提出應變改善計畫。

環保局指出，在擴大細密度調查工作時，發現廠外防風林也有管線洩漏汙染，中油已即時止漏更換新管線；去年12月30日中油也提出土壤及地下水汙染控制計畫，調查及控制全廠區汙染情形，近期完成廠外防風林調查報告，後續將等中油併入控制計畫修正報告後，依核定控制計畫執行。

環保局指出，事件發生後，環保局派員每2周查核1次台中供油中心，包含周界監測井以油水界面儀巡檢是否有油花及浮油、改善區監測井油厚量測及追蹤改善進度，並以油水界面儀量測浮油厚度，中油推估漏油回收進度，佔此次洩漏量約6成，截至今年4月18日止，中油已回收浮油101公秉，將持續辦理汙染改善、監測及巡檢工作。

環保局呼籲，加油站、儲油槽業者及貯存事業平時應加強自主管理，並依行政院環境保護署最新發布的「防止貯存系統汙染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」相關規定，辦理儲槽與管線定期監測、巡檢、紀錄及申報。