又是iPhone手機！掉入日月潭被撿回 還能開機找到失主

日月潭水位直降13公尺，不僅碼頭航運受影響，潭底垃圾更是全都露，4月初不但有遊客意外撿回掉入潭底1年的iPhone手機甚至因手機放在防水袋中成功防水，充電後還能使用，南投縣集集消防分隊指出，日前一名陳姓隊員也在水社碼頭附近發現一支iPhone手機，撿起清理後手機竟然可以充電開機，並且透過sim卡找到失主，讓前來領取的失主父母相當高興，發現可以順利充電開機，直呼太神奇了。

陳姓隊員指出，上周二（13日）到日月潭參加演習，演習收隊後，發現岸邊的裝備忘記帶，所以再返回水社碼頭拿取時，順手撿一撿垃圾，突然發現遠處有手機殼，再走近一點看到鏡頭，拿起來果然是手機，但整機都被泥土包覆，感覺泡水有一陣子，沒想過可以開機。

陳姓隊員之後把手機帶回隊上，經過簡單清理插上電源線，再透過社寮派出所協助，尋求蘋果公司管道找失主，但因個資關係無法協助，最後才以sim卡找到電信公司，再依卡號順利找到失主，一開始失主還以為是詐騙集團，經過警方細心解釋才相信手機撿回來了。