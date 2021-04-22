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又是iPhone手機！掉入日月潭被撿回 還能開機找到失主

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日前一名陳姓消防隊員在日月潭水社碼頭附近發現一支iPhone手機，撿起清理後手機竟然可以充電開機，並找到失主。圖／讀者提供
日前一名陳姓消防隊員在日月潭水社碼頭附近發現一支iPhone手機，撿起清理後手機竟然可以充電開機，並找到失主。圖／讀者提供

日月潭水位直降13公尺，不僅碼頭航運受影響，潭底垃圾更是全都露，4月初不但有遊客意外撿回掉入潭底1年的iPhone手機甚至因手機放在防水袋中成功防水，充電後還能使用，南投縣集集消防分隊指出，日前一名陳姓隊員也在水社碼頭附近發現一支iPhone手機，撿起清理後手機竟然可以充電開機，並且透過sim卡找到失主，讓前來領取的失主父母相當高興，發現可以順利充電開機，直呼太神奇了。

陳姓隊員指出，上周二（13日）到日月潭參加演習，演習收隊後，發現岸邊的裝備忘記帶，所以再返回水社碼頭拿取時，順手撿一撿垃圾，突然發現遠處有手機殼，再走近一點看到鏡頭，拿起來果然是手機，但整機都被泥土包覆，感覺泡水有一陣子，沒想過可以開機。

陳姓隊員之後把手機帶回隊上，經過簡單清理插上電源線，再透過社寮派出所協助，尋求蘋果公司管道找失主，但因個資關係無法協助，最後才以sim卡找到電信公司，再依卡號順利找到失主，一開始失主還以為是詐騙集團，經過警方細心解釋才相信手機撿回來了。

手機失主父母日前也與消防隊員相約，一同來到社寮派出所領回，經過密碼解鎖後，回到手機主頁面，讓大夥相當興奮，「竟然還可以用」，眾人直呼「太神奇了！」失主母親說，iPhone手機加上沒有防水殼保護下掉到潭裡，從沒想過可以失而復得，但竟然可以找回，而且還可以開機使用，結果真的太不可思議了。

日前一名陳姓消防隊員在日月潭水社碼頭附近發現一支iPhone手機，撿起清理後手機竟然可以充電開機，並找到失主。圖／讀者提供
日前一名陳姓消防隊員在日月潭水社碼頭附近發現一支iPhone手機，撿起清理後手機竟然可以充電開機，並找到失主。圖／讀者提供
日前一名陳姓消防隊員在日月潭水社碼頭附近發現一支iPhone手機，撿起清理後手機竟然可以充電開機，並找到失主。圖／讀者提供
日前一名陳姓消防隊員在日月潭水社碼頭附近發現一支iPhone手機，撿起清理後手機竟然可以充電開機，並找到失主。圖／讀者提供
日前一名陳姓消防隊員在日月潭水社碼頭附近發現一支iPhone手機，撿起清理後手機竟然可以充電開機，並找到失主。圖／讀者提供
日前一名陳姓消防隊員在日月潭水社碼頭附近發現一支iPhone手機，撿起清理後手機竟然可以充電開機，並找到失主。圖／讀者提供

失主 碼頭 演習

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