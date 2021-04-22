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日月潭太神奇！不只撿回手機 更有人撿到多塊棄置車牌

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭可以撿回落水的iPhone手機，更有人撿到7、8塊丟棄的車牌，警方表示，這些車牌有可能是俗稱「刣肉」或「借屍還魂」的贓車車牌。圖／讀者提供
日月潭可以撿回落水的iPhone手機，更有人撿到7、8塊丟棄的車牌，警方表示，這些車牌有可能是俗稱「刣肉」或「借屍還魂」的贓車車牌。圖／讀者提供

日月潭的低水位愈來愈誇張！不但落水的iPhone手機，可以被撿回還重新開機使用，附近業者發起淨潭活動，甚至撿到7、8塊丟棄的車牌，集集分局表示，這些車牌有可能是俗稱「刣肉」或「借屍還魂」的贓車車牌，希望民眾可以將車牌送到分局派出所備案偵辦。

這家日月潭畔的業者表示，長期在潭邊發起淨潭活動，希望周邊出發撿垃圾來認同愛護環境，今年沿著日月潭裸露出的大片岸邊撿拾垃圾同時，不巧都在一處特定的潭邊，突然發現一批沉於潭底的棄置車牌，7、8塊看來不起眼的車牌，和不少的漁網、銅桶沉在一起，原本並不在意，但經人提點下，才知可能是竊車集團所丟棄物品。

集集分局指出，這些車牌有可能是俗稱「刣肉」或「借屍還魂」的贓車車牌，希望民眾可以配合，先將車牌送到分局或派出所備案，警方將根據車牌號碼，展開逐一追蹤車籍資料，希望能進一步偵辦。

事實上，日月潭的神奇，不只撿到車牌，4月初就有民眾表示撿回一年多前落水的iPhone手機，裝在防水袋內未受損傷，上周集集消防分隊隊員到日月潭參加演習，返程時在水社碼頭附近發現一支iPhone手機，撿起清理後手機竟然可以充電開機，並且透過sim卡找到失主，。

日月潭可以撿回落水的iPhone手機，更有人撿到7、8塊丟棄的車牌，警方表示，這些車牌有可能是俗稱「刣肉」或「借屍還魂」的贓車車牌。圖／讀者提供
日月潭可以撿回落水的iPhone手機，更有人撿到7、8塊丟棄的車牌，警方表示，這些車牌有可能是俗稱「刣肉」或「借屍還魂」的贓車車牌。圖／讀者提供
日月潭可以撿回落水的iPhone手機，更有人撿到7、8塊丟棄的車牌，警方表示，這些車牌有可能是俗稱「刣肉」或「借屍還魂」的贓車車牌。圖／讀者提供
日月潭可以撿回落水的iPhone手機，更有人撿到7、8塊丟棄的車牌，警方表示，這些車牌有可能是俗稱「刣肉」或「借屍還魂」的贓車車牌。圖／讀者提供

日月潭 集集 贓車

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