日月潭太神奇！不只撿回手機 更有人撿到多塊棄置車牌

日月潭的低水位愈來愈誇張！不但落水的iPhone手機，可以被撿回還重新開機使用，附近業者發起淨潭活動，甚至撿到7、8塊丟棄的車牌，集集分局表示，這些車牌有可能是俗稱「刣肉」或「借屍還魂」的贓車車牌，希望民眾可以將車牌送到分局派出所備案偵辦。

這家日月潭畔的業者表示，長期在潭邊發起淨潭活動，希望周邊出發撿垃圾來認同愛護環境，今年沿著日月潭裸露出的大片岸邊撿拾垃圾同時，不巧都在一處特定的潭邊，突然發現一批沉於潭底的棄置車牌，7、8塊看來不起眼的車牌，和不少的漁網、銅桶沉在一起，原本並不在意，但經人提點下，才知可能是竊車集團所丟棄物品。

集集分局指出，這些車牌有可能是俗稱「刣肉」或「借屍還魂」的贓車車牌，希望民眾可以配合，先將車牌送到分局或派出所備案，警方將根據車牌號碼，展開逐一追蹤車籍資料，希望能進一步偵辦。