駐台使節參訪台中世界蘭展 線上評審盛讚宛如身歷其境

第23屆世界蘭花會議暨展覽明日在台中花博外埔園區盛大開幕，將台中的花卉產業實力展現國際，台中市副市長令狐榮達今日歡迎各國駐台使節到訪，包括馬紹爾、聖文森及格瑞那丁等友邦大使，以及俄羅斯、墨西哥、奈及利亞等3國駐台代表，共計10多個國家、30多位駐台使節來賓，應邀提前體驗台中花卉饗宴。

令狐榮達表示，台中曾於2018年舉辦台中世界花卉博覽會，每年舉辦的新社花海暨台中國際花毯節規模逐年擴大，打造花卉城市的國際品牌形象。世界蘭花會議是3年一度的國際大型會議及展覽，可說是蘭花界的奧林匹克，台灣歷經10餘年的爭取，終於獲得第23屆世界蘭花會議的舉辦權，雖因疫情影響延辦，但今年改採線上展覽模式進行，將突破時間與地域的框架，讓民眾能身歷其境感受百花齊放之美。

令狐副市長說，此次駐台使節團除參訪世界蘭展，也將參觀去年12月啟用的中央公園及捷安特自行車文化探索館，以及沿途將看到中台灣電影中心等建設，感受這座城市散發的蓬勃發展活力。他也期盼來訪的使節來賓協助宣傳，並歡迎於疫情和緩後，多多邀請外國友人前來台中觀光旅遊。

使節來賓今日參訪外埔世界蘭展園區，現場展示首創的線上評審模式，透過360度的蘭花攝影，將參與蘭花競賽的品種數位化；賓客比對蘭花的實體與數位影像，搭配各種呈現模式，盛讚宛如身歷其境，肯定展覽融入「竹藝編織」、「藺草編織」、「大甲媽」等台中在地文化元素巧思。

馬紹爾群島共和國大使艾芮瓊表示，很高興受邀到台中這個美麗的城市，欣賞蘭花展，首次看到這麼多美麗的蘭花，感到非常驚艷。莫斯科台北經濟文化協調委員會代表白樂賢則說，這是第二次在台灣參加蘭花展，很恭喜台灣培育出這麼多的蘭花品種，並外銷全球，讓全世界都能欣賞美麗的蘭花，也期盼台灣蘭花產業持續蓬勃發展。