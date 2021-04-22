久旱不雨！同安寮十二庄請媽祖 今年破例不出「風雨免朝牌」

距今至少190年的彰化縣同安寮十二庄請媽祖遶境活動，去年因疫情首次停辦百年地方宗教盛事，今年恢復辦理，信徒本（4）月24日上午到鹿港鎮文武廟集合，前往鹿港天后宮、新祖宮分別迎接進香媽和同安媽，跟往年不同的是不出示「風雨免朝」牌，希望趕快下雨潤澤萬物。

據考證，涵蓋埔鹽鄉、福興鄉的同安寮十二庄請媽祖遶境活動早在1831年之前形成，2014登錄彰化縣無形民俗文化資產，原名稱「同安寮十二庄迎媽祖」，2020年正名為「同安寮十二庄請媽祖」。去年因疫情肆虐首度停辦，今年恢復，並且由去年輪值的埔鹽鄉新興村擔任大公館平台。

同安寮文化協會總幹事陳慶煌今天表示，辛丑年同安寮十二庄請媽祖的十二庄宮廟執事人員和信眾，預定4月24日上午6點30分在鹿港鎮文武廟集合，沿著中山路步行到鹿港天后宮、新祖宮，分別請出天后宮進香媽、新祖宮同安媽回十二庄，當晚駐駕埔鹽鄉新興村仁興宮大公館平台，有音樂煙火秀、演奏南北管等表演，翌日遶境十二庄轄區的員鹿路沿線宮廟，恭送兩尊媽祖回鑾。

陳慶煌說，今年遶境最重要的事就是祈雨，媽祖是海神，有呼風喚雨的神力，過去請媽祖都出動「風雨免朝」牌，希望遶境時無風無雨，今年恰恰相反，台灣面臨半世紀以來最嚴重的旱災，非常需要雨水，媽祖遶境將破例不出動「風雨免朝」牌，宮廟執事人員和信眾都期待遶境時能下雨，讓同安寮請媽祖為台灣帶來雨水紓解旱象。