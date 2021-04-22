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台中3大自行車道汰換節能LED燈 汰換率達88%
台中市政府觀光旅遊局針對潭雅神綠園道、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道等3條自行車專用道，逐步汰換傳統耗電量高的水銀燈，改為較省電的LED路燈，至今已有88%的汰換率，除提升照明度外，更達到節能減碳、省電功效，並讓夜間自行車騎乘更安全。
中市府觀旅局長韓育琪表示，潭雅神綠園道、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道等3條自行車專用道，去年共吸引1200萬遊客人次到訪，是台中相當熱門的戶外旅遊景點。為提供優質的旅遊環境，3條自行車道沿線共裝設約1200盞路燈。
觀旅局指出，自2016年起，損壞報修的傳統路燈皆改採用LED照明設備，至今已有88%的汰換率，增加騎乘自行車道的安全性。此外，后豐鐵馬道擁有長約1.2公里的九號隧道，陽光無法照射到內部，照明尤為重要，隧道內共裝設131盞路燈，LED路燈汰換率達100%。
觀旅局表示，傳統水銀路燈因耗電量大、產品壽命短、需要頻繁維修等缺點，加上含有汞等有毒金屬物質，易造成汙染環境；而LED路燈具有低耗能、高效率等優點，雖然安裝費用較高，卻可省下大量電費與頻繁的維修或換裝費用，節能減碳又環保，預計今年底前，旗艦型自行車專用道汰換率達95%，以提升照明設備的一致性及遊憩品質，並達到節能省電的功效。
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