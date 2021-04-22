月薪2.4萬元 彰化縣政府釋出153名暑期工讀職缺

彰化縣政府促進青年學生職場體驗，今年共釋出153名暑期工讀職缺，限定國內各大專院校的在學學生，為期兩個月，工讀月薪為2萬4000元，今年比較特殊的是，其中100個名額將分配給教育處，鼓勵大專院校學子返鄉 ，帶領縣內國中小學生從事A1、英語及創新等探索學習。

縣府勞工處指出，彰化縣今年的大專生暑期工讀，由縣府10個用人單位釋出153個工讀機會，工讀月薪2萬4000元，從4月28日至5月11日受理報名，工讀期間7月1日至8月31日，青年學子可評估各用人單位的工作項目、工作內容及工作地點後擇一報名，縣府將在6月7日在彰化縣政府第一會議室辦理辦理公開抽籤。

今年比往年不同的是，在153個工讀名額中，有100個名額要提供給教育處，主要因應教育處推動縣內縣國小國際教育向下扎根計畫，特招募英語或資訊相關科系，或具有檢定通過資格學生返鄉服務。去年的工讀月薪是2萬3800元，今年隨工讀基本薪資調整到2萬4000元。

勞工處表示，暑期工讀報名方式採通信報名，須依報名表詳填個人資料並附上相關證明文件，掛號郵寄至各用人單位，報名簡章及詳細內容可至彰化縣政府勞工處網站下載，或電話洽詢（04）7532410陳小姐。