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乾旱蓮花池下降 溪湖中山里「龍眼」蓮花大爆發

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪湖鎮中山里地理寶穴「龍眼」開闢蓮花池，今年蓮花大爆發。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮中山里地理寶穴「龍眼」開闢蓮花池，今年蓮花大爆發。記者簡慧珍／攝影

今年乾旱，彰化縣溪湖鎮中山里蓮花池的池水下降約50公分，但蓮花大爆發，蓮花池的北邊已經沒水，今年更乾涸，剩下幾欉雜草；中山里長楊平國今天表示，蓮花池都靠地下水挹注水源，應該可以撐到今年夏天7月，民眾可前來賞花。

中山里蓮花池的蓮花四季開花，通常5月、7月盛開，今年3月底出現大爆發，滿池蓮花讓路過民眾為之側目。溪湖鎮民代表劉晚玉說，相傳中山里靠近荷婆崙有一處「地理寶穴」，就是大溪路兩側的兩個蓮花池土地，原本是魚塭，荒廢後堆滿垃圾，她的先生李克珍擔任鎮民代表兼中山社區發展協會理事長任內，爭取資源清理魚塭改為蓮花池。

李克珍當初也爭取水保局補助做水泥護欄、擺放盆栽綠美化環境，不知何故，大溪路北側的蓮花池留不住水，美景很快畫下句點，唯有南側的蓮花生長茂盛，年年開花。中山里長楊平國表示，蓮花池水源來自地下水，溪湖還抽得到地下水，可是今年不下雨，池水仍下降一尺半多，但蓮花開得特別茂密。

鎮長黃瑞珠請教專家，生長環境惡劣時，植物更加開花、結果以繁衍後代。黃瑞珠說，蓮花池水位雖下降，地下水應該還夠用，開花期不受影響，希望遊客到溪湖鎮吃葡萄，順遊中山社區的蓮花池。

湖埔社大東螺溪生態課程指導老師謝文猷指出，無論動物或植物遇到生存危機時，都會想辦法延續族群，今年龍眼、荔枝果樹的開花都大爆發，蓮花也不例外，即使中山里的蓮花沒蓮藕、不結籽，植物也會想辦法延續生命。

地下水 盆栽

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