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超糟糕！台中市空品連續2天橘、黃燈

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市民這2天都明顯感覺空品變差，台中下午2點西屯區的AQI指數達107，是橘色警戒，市區能見度不佳，一片霧茫茫。記者喻文玟／攝影
台中市民這2天都明顯感覺空品變差，台中下午2點西屯區的AQI指數達107，是橘色警戒，市區能見度不佳，一片霧茫茫。記者喻文玟／攝影

根據環保署空品預報，受「舒力基」颱風外圍環流影響，西半部空品不佳，竹苗以南地區這兩天空品達「橘色提醒」及「紅色警示」等級。台中市政府已啟動應變措施，包含通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地及清潔隊加強道路洗掃街作業等，呼籲市民留意空品變化，做好防護措施。

環保局表示，明日是颱風最靠近台灣的時間點，由於東風強度增強，西半部背風，清晨及夜間風速較弱，汙染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易偏高，西半部可能達紅色警示等級；23日起颱風遠離，西半部風速偏弱，中部以南轉為「橘色提醒」等級；24日東北風增強，擴散條件轉好，中部空品可望轉為「普通」等級。

台中市民這2天都明顯感覺空品變差，台中下午2點西屯區的AQI指數達107，是橘色警戒，市區能見度不佳，一片霧茫茫，全市都是橘色、黃色警戒。

環保局表示，將持續監控空氣品質狀況，並啟動對應應變措施，包含通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地及清潔隊加強道路洗掃街作業、加強查核加油站是否有油氣洩漏情形、出動稽查人員加強污染稽查、制高點稽巡查露天燃燒等。

環保局說，台中空品易受地形及氣候影響，有較大不確定性，市府將持續監控空品，執行對應等級應變作為，提醒敏感族群民眾或老人、小孩等抵抗力較弱者，減少劇烈活動，避免戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

台中市環保局空氣品質監測網台中市空氣品質預報頻道查詢。

台中市民這2天都明顯感覺空品變差，台中下午2點西屯區的AQI指數達107，是橘色警戒，市區能見度不佳，一片霧茫茫，全市都是橘色、黃色警戒。圖／取自網路
台中市民這2天都明顯感覺空品變差，台中下午2點西屯區的AQI指數達107，是橘色警戒，市區能見度不佳，一片霧茫茫，全市都是橘色、黃色警戒。圖／取自網路
全國各空品區AQI預報。圖／台中市環保局提供
全國各空品區AQI預報。圖／台中市環保局提供
台中市民這2天都明顯感覺空品變差，台中下午2點西屯區的AQI指數達107，是橘色警戒，市區能見度不佳，一片霧茫茫。圖／取自網路
台中市民這2天都明顯感覺空品變差，台中下午2點西屯區的AQI指數達107，是橘色警戒，市區能見度不佳，一片霧茫茫。圖／取自網路
根據環保署空品預報，受「舒力基」颱風外圍環流影響，西半部空品不佳，竹苗以南地區這兩天空品達「橘色提醒」及「紅色警示」等級。圖／台中市環保局提供
根據環保署空品預報，受「舒力基」颱風外圍環流影響，西半部空品不佳，竹苗以南地區這兩天空品達「橘色提醒」及「紅色警示」等級。圖／台中市環保局提供

台中市 空氣品質 颱風

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